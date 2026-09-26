¿Estarías de acuerdo con que existiera una vacuna contra la demencia? Se considera desarrollarla

Una encuesta de la Universidad del Sur de California reveló que el 72% de los estadounidenses mayores de 50 años recibiría una vacuna de bajo costo capaz de reducir a la mitad el riesgo de demencia en personas de alto riesgo. El 21% se mostró indeciso y el 7% rechazó la posibilidad. El estudio se publicó recientemente en JAMA Network Open.

Los investigadores señalaron que la proporción de personas indecisas fue considerablemente mayor que la de quienes se oponen de forma directa. Esta diferencia podría ser clave para futuras campañas de información y prevención.

Las personas de 70 años o más mostraron una mayor disposición que quienes tenían entre 50 y 60 años. Los hombres también expresaron más interés que las mujeres. Entre los participantes negros se registraron los niveles más altos de indecisión y rechazo.

“Cuando preguntamos específicamente sobre una futura vacuna contra la demencia, la disposición fue relativamente alta y la oposición manifiesta, baja”, declaró a Newsweek el doctor J. Felipe Montano-Campos, director del estudio e investigador postdoctoral de la Universidad del Sur de California. “Esto sugiere que las actitudes hacia una vacuna contra la demencia pueden ser diferentes de las actitudes hacia otras vacunas y merecen ser estudiadas por separado”, explicó.

Vacunas abren una vía de investigación

Diversos estudios han relacionado las vacunas contra el herpes zóster, la gripe, el neumococo y el tétanos con un menor riesgo de demencia. Sin embargo, los expertos advierten que estas asociaciones no demuestran que las vacunas prevengan directamente la enfermedad.

Los investigadores sostienen que se necesitan estudios adicionales para determinar si la vacunación reduce de manera causal el riesgo de demencia y para identificar los mecanismos biológicos involucrados.

Desarrollo de vacuna en fase experimental

Ninguna vacuna contra la demencia ha sido aprobada hasta ahora. Las estrategias en investigación buscan estimular el sistema inmunitario para eliminar proteínas asociadas con el alzhéimer, como la beta amiloide y la proteína tau.

Los científicos deben desarrollar una respuesta inmunitaria precisa, especialmente en personas mayores, cuyo sistema inmunitario pierde eficacia con la edad. También deberán demostrar que una vacuna puede retrasar el inicio de la enfermedad o frenar su progresión.

Algunos expertos creen que una vacuna dirigida contra la beta amiloide podría ser más eficaz si se administra antes de la aparición de los síntomas. La proteína puede acumularse durante décadas, por lo que la intervención temprana sería fundamental para limitar su impacto en el cerebro.

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