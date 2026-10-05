Florida afronta el mayor brote local de dengue en décadas en EE.UU.

Más de 250 contagios adquiridos localmente se han registrado este año en el estado, la mayoría en el condado de Hillsborough, donde está Tampa. El total supera el récord previo de Florida, establecido en 2023, y se acerca al mayor brote registrado en un estado continental desde 1945. Una mujer mayor murió por dengue en septiembre.

Las autoridades de Hillsborough y condados cercanos declararon emergencias locales. Equipos fumigan para reducir la población de mosquitos y buscan agua estancada donde puedan reproducirse, reseña Associated Press (AP).

Los expertos señalan que los viajes desde zonas donde el dengue es común podrían contribuir al brote; este año, los casos locales en Florida superan ligeramente a los vinculados con viajes.

Se presentan síntomas graves

El Aedes aegypti es el vector que presenta el mayor riesgo de transmisión del dengue. Muchas personas infectadas no presentan síntomas, pero otras sufren fiebre, malestar y dolores intensos.

Los casos graves pueden provocar hemorragias, choque y muerte. Las infecciones posteriores con un tipo distinto del virus pueden aumentar el riesgo de enfermedad grave.

Cómo reducir el riesgo de infección

Los expertos recomiendan usar repelentes registrados por la Agencia de Protección Ambiental (EPA), vestir ropa holgada que cubra la piel y permanecer en espacios con mosquiteros o aire acondicionado.

También aconsejan eliminar el agua acumulada en patios y otros lugares. Los mosquitos pueden picar durante el día, aunque suelen estar más activos al amanecer y al atardecer.

Cuándo suelen aparecer los síntomas

Los síntomas del dengue suelen aparecer entre 4 y 10 días después de la picadura de un mosquito infectado; el rango más amplio es de 3 a 14 días.

Los síntomas suelen durar 2 a 7 días e incluyen fiebre alta, dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos, dolores musculares o articulares, náuseas, vómitos y, a veces, erupción cutánea.

e incluyen fiebre alta, dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos, dolores musculares o articulares, náuseas, vómitos y, a veces, erupción cutánea. Muchas infecciones son leves o incluso no producen síntomas, por lo que no todas las personas picadas desarrollan dengue.

Busca atención médica urgente si aparecen señales de alarma, como dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado, somnolencia marcada, inquietud o dificultad para respirar, especialmente cuando la fiebre baja.

Qué medicamentos sí y cuales no

No existe un tratamiento antiviral específico para el dengue; el manejo se basa en medidas de soporte (hidratación, reposo y control de síntomas) y en vigilar signos de alarma que requieran atención hospitalaria.

Tratamiento recomendado

Hidratación abundante: beber agua, sueros orales o bebidas con electrolitos para prevenir la deshidratación por fiebre, vómitos o sudoración.

beber agua, sueros orales o bebidas con electrolitos para prevenir la deshidratación por fiebre, vómitos o sudoración. Reposo: evitar esfuerzos físicos mientras haya fiebre y durante la recuperación.

evitar esfuerzos físicos mientras haya fiebre y durante la recuperación. Control de fiebre y dolor: usar paracetamol (acetaminofén) según indicaciones (p. ej., cada 6 horas si hay fiebre, sin superar la dosis máxima diaria).

usar según indicaciones (p. ej., cada 6 horas si hay fiebre, sin superar la dosis máxima diaria). Alimentación ligera y fraccionada si hay náuseas; en caso de vómitos persistentes, consultar pronto por riesgo de deshidratación.

si hay náuseas; en caso de vómitos persistentes, consultar pronto por riesgo de deshidratación. Vigilancia de signos de alarma (especialmente cuando baja la fiebre): dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado de encías/nariz, somnolencia o irritabilidad, dificultad respiratoria, manos/pies fríos o piel pálida. Ante cualquiera de estos, buscar atención médica inmediata.

Medicamentos que conviene evitar

Por el riesgo de sangrado y otras complicaciones en el dengue, se deben evitar:

Aspirina (ácido acetilsalicílico) y cualquier medicamento que la contenga.

y cualquier medicamento que la contenga. Antiinflamatorios no esteroideos (AINE): ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, ketorolaco, etc.

ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, ketorolaco, etc. Corticosteroides de rutina (no están indicados y pueden aumentar riesgos como sangrado gastrointestinal, hiperglucemia e inmunodepresión).

de rutina (no están indicados y pueden aumentar riesgos como sangrado gastrointestinal, hiperglucemia e inmunodepresión). Transfusiones profilácticas de plaquetas solo por tener plaquetas bajas (no reducen el riesgo de sangrado grave y pueden causar complicaciones).

Qué se puede usar

Paracetamol/acetaminofén para fiebre y dolor, respetando dosis y horarios.

para fiebre y dolor, respetando dosis y horarios. En algunos contextos, bajo indicación médica: dipirona como alternativa antipirética/analgésica, y antieméticos (p. ej., metoclopramida) si hay náuseas/vómitos.

como alternativa antipirética/analgésica, y (p. ej., metoclopramida) si hay náuseas/vómitos. Sueros de rehidratación oral si hay pérdida de líquidos por vómitos/diarrea.

También te puede interesar:

· Una niña de California estuvo a punto de morir tras beber leche cruda: los peligros de este consumo

· Influencers promueven “limpiezas de parásitos” que los médicos no recomiendan

· Agrava brote de sarampión: Pensilvania registra quinta muerte y se acerca a los mil casos