Una niña de California estuvo a punto de morir tras beber leche cruda: los peligros de este consumo

Brooklyn, de 17 meses, y Victoria, de 6 años, contrajeron la peligrosa cepa E. coli O157:H7 y desarrollaron síndrome urémico hemolítico, una enfermedad rara en la que coágulos sanguíneos microscópicos obstruyen los vasos pequeños y destruyen órganos vitales.

Sus familias señalaron la leche de la granja Moonlight Ridge, en California, como posible origen. Ambas niñas requirieron cuidados intensivos y afrontan problemas de salud y seguimiento médico. La más pequeña estuvo al borde de la muerte.

Denuncian que la dueña de la granja, Courtney Baker, vendía leche sin licencia ni etiquetas de advertencia. Mensajes revisados por ProPublica, a los que hace mención CNN en un amplio trabajo, indican que sabía que sus clientes daban la leche a niñas pequeñas y que continuó anunciándola como proveniente de un rebaño “limpio y analizado” después de conocer la enfermedad de Brooklyn.

Lo peor es que casos similares siguen dándose en todo el país mientras influencers de las redes sociales y la Casa Blanca continúan promocionando los supuestos beneficios de la leche cruda y minimizando sus riesgos. En los últimos dos años, cientos de personas enfermaron en nueve estados por consumir leche cruda o productos elaborados con ella, recogió CNN.

Reguladores cerraron caso sin imponer sanciones

Investigadores de California emitieron una orden de cese y desistimiento y tomaron una muestra que Baker les entregó. El análisis resultó negativo, pero se hizo con leche recogida semanas después de los contagios. La investigación concluyó que no pudo probar que la leche se hubiera vendido para consumo humano; Baker recibió autorización para comercializarla como alimento para mascotas.

La ley estatal exige licencia para vender leche cruda para consumo humano, pero permite venderla como alimento para animales.

Los reguladores dijeron que priorizaron detener la distribución antes que iniciar un proceso penal. Baker dejó California y reabrió su granja en Arizona; las familias presentaron una demanda, que sigue en curso.

Llamado de atención a consumidores

Brooklyn sufrió una interrupción en su desarrollo y necesitará controles renales; Victoria también requiere seguimiento médico. Marris, madre de Brooklyn, compartió su experiencia para advertir a otras familias, pero fue expulsada de un grupo de Facebook donde se promocionaba la leche cruda. Su quiropráctico, administrador del grupo, defendió la decisión y dijo que los usuarios podían evaluar los riesgos por sí mismos.

“Por favor, infórmense bien y tomen decisiones con cuidado sobre la leche cruda. Mi bebé de 17 meses y otra niña casi mueren por consumir leche cruda de cabra (…) Publico esto para que sepan lo que realmente puede suceder si la leche contiene bacterias… conozcan los riesgos y tomen sus propias decisiones”, exhortó la progenitora de la menor afectada.

¿Quiénes tienen más riesgo por consumir leche cruda?

Las personas con mayor riesgo de sufrir complicaciones graves por consumir leche cruda o productos elaborados con leche no pasteurizada son:

Bebés y niños pequeños , especialmente menores de 5 años.

, especialmente menores de 5 años. Adultos mayores , en particular de 65 años o más.

, en particular de 65 años o más. Mujeres embarazadas , porque algunas infecciones pueden causar aborto espontáneo, parto prematuro o enfermedad grave en el recién nacido.

, porque algunas infecciones pueden causar aborto espontáneo, parto prematuro o enfermedad grave en el recién nacido. Personas con el sistema inmunitario debilitado, por ejemplo, quienes tienen cáncer, VIH/sida, diabetes, reciben quimioterapia o medicamentos inmunosupresores, o han recibido un trasplante.

La leche cruda puede contener Salmonella, E. coli, Listeria y Campylobacter. Aunque los adultos sanos también pueden enfermar gravemente, estos grupos tienen más probabilidades de presentar hospitalización, insuficiencia renal, septicemia u otras complicaciones.

La opción más segura es consumir leche y lácteos pasteurizados.

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