Investigan aumento de enfermedades relacionadas con el consumo de leche cruda

El Departamento de Salud y Bienestar de Idaho (DHW) inició una investigación sobre el incremento de enfermedades asociadas con el consumo de leche cruda. Desde el 19 de mayo, casi 60 personas han sido diagnosticadas.

El DHW reporta que al menos 45 de las personas enfermas dieron positivo en campilobacteriosis. Las infecciones están vinculadas a dos explotaciones lecheras en Idaho, y se están tomando medidas para identificar fuentes de contaminación.

En términos concretos, la División de Salud Pública de Idaho está colaborando en la investigación con los distritos de salud de Panhandle, Southwest, Central, Southeastern Idaho Public Health, South Central Public Health y Eastern Idaho Public Health.

Riesgos de la campilobacteriosis

La pasteurización elimina casi todos los gérmenes presentes en la leche cruda, manteniendo sus propiedades nutricionales. Mientras que los productos lácteos crudos y sin pasteurizar pueden contener bacterias que causan enfermedades, especialmente en niños pequeños, mujeres embarazadas, ancianos y personas inmunodeprimidas.

Las personas afectadas por campilobacteriosis generalmente se recuperan en una semana, aunque se advierte que quienes pertenecen a poblaciones vulnerables podrían experimentar consecuencias más graves.

Los síntomas comunes de la infección por campilobacteriosis incluyen diarrea (a veces con sangre), fiebre, calambres estomacales, náuseas y/o vómitos. Estos síntomas suelen comenzar entre dos y cinco días después de la exposición.

Se recomienda a cualquier persona que presente síntomas después de consumir leche cruda o productos lácteos crudos que busque atención médica de inmediato.

Consecuencias a largo plazo

Las infecciones por campilobacteriosis pueden provocar complicaciones a largo plazo en poblaciones vulnerables, incluyendo síndrome de Guillain‑Barré (parálisis neuromuscular), artritis reactiva (dolor e inflamación articular crónica), trastornos funcionales intestinales tipo síndrome del intestino irritable (dolor abdominal y diarrea persistente) y, en menor medida, exacerbación de malnutrición y retraso del crecimiento en niños; cada una de estas consecuencias tiene mayor riesgo o peor pronóstico en ancianos, inmunodeprimidos, lactantes y personas con comorbilidades crónicas.

Causas y mecanismos:

La reacción autoinmune tras la infección por campilobacteriosis es la principal causa del síndrome de Guillain‑Barré; anticuerpos que reaccionan cruzadamente con gangliósidos nerviosos dañan nervios periféricos.

La artritis reactiva y los trastornos funcionales intestinales parecen deberse a respuestas inmunes prolongadas o alteración de la microbiota intestinal tras la infección aguda.

Quiénes son más vulnerables:

Mayor riesgo: ancianos, neonatos/lactantes, inmunodeprimidos (VIH, quimioterapia, trasplantes), malnutridos y personas con enfermedades crónicas (diabetes, enfermedad renal). Estas condiciones aumentan la probabilidad de complicaciones severas y recuperación incompleta.

En niños en entornos con inseguridad alimentaria o pobre atención sanitaria, la infección puede traducirse en retraso del crecimiento y mayor mortalidad indirecta.

Prevención y mitigación en poblaciones vulnerables:

Medidas clave: mejorar seguridad alimentaria y agua potable, educación sobre manipulación de alimentos, control de infecciones en hospitales y diagnóstico/tratamiento tempranos en grupos de riesgo.

En casos graves o con riesgo de Guillain‑Barré, la vigilancia neurológica temprana y la derivación a atención especializada reducen el daño a largo plazo.

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