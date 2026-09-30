Florida levanta alarmas: tres de sus condados en emergencia por brote de dengue

Los condados floridianos de Hillsborough, Pinellas y Pasco activaron estados de emergencia locales tras confirmarse 179 casos de dengue en la región: 170 en Hillsborough, siete en Pinellas y dos en Pasco. En total, Florida registró 190 casos en seis condados, incluidos Miami-Dade, Orange y Palm Beach.

Las declaraciones de emergencia permiten agilizar gastos y procedimientos para el control de mosquitos, proteger a los residentes y, en ciertos casos, solicitar reembolsos.

La orden de Hillsborough tiene una vigencia inicial de hasta siete días, salvo que sea prorrogada o suspendida.

Intensifican fumigaciones y vigilancia

Hillsborough reforzó fumigaciones aéreas y terrestres en varios barrios de Tampa, tras detectar actividad del dengue en mosquitos capturados. Entre los vecindarios incluidos estaban Seminole Heights, Ybor City, West Tampa y Palma Ceia, informó el Diario de las Américas.

Pinellas también aumentó las fumigaciones y ofrece visitas para ayudar a los residentes a identificar criaderos. El condado informó, además, de señales del virus del Nilo Occidental en gallinas centinela; esa detección no forma parte de la cifra de casos de dengue.

Síntomas y medidas para reducir el riesgo

El dengue, producto de un virus transmitido por el mosquito Aedes aegypti, que también puede propagar los virus del zika y chikunguña, puede causar fiebre repentina y dolor de cabeza, detrás de los ojos, en músculos o articulaciones. Los síntomas suelen aparecer entre tres y 14 días después de la picadura. Las autoridades recomiendan consultar a un profesional de salud y buscar atención urgente ante síntomas graves.

Para prevenir contagios, el Departamento de Salud de Florida aconseja vaciar recipientes con agua, limpiar con frecuencia los bebederos y mantener las piscinas. También recomienda usar ropa que cubra brazos y piernas, aplicar repelente según sus instrucciones y proteger a los bebés menores de dos meses con mosquiteros.

Tratamientos para aliviar síntomas y qué medicamentos evitar

No existe un tratamiento antiviral específico para el dengue; el manejo se basa en medidas de soporte para aliviar los síntomas y prevenir complicaciones, especialmente la deshidratación y el sangrado.

Tratamientos seguros y recomendados

Las principales medidas seguras para aliviar los síntomas del dengue incluyen:

Acetaminofén (paracetamol) . Es el analgésico y antipirético de elección para controlar la fiebre y el dolor muscular o de cabeza. Se recomienda administrarlo cada 6 horas si hay fiebre, sin exceder 4 dosis al día.

. Es el analgésico y antipirético de elección para controlar la fiebre y el dolor muscular o de cabeza. Se recomienda administrarlo cada 6 horas si hay fiebre, sin exceder 4 dosis al día. Hidratación abundante . Beber mucha agua o bebidas con electrolitos para prevenir la deshidratación causada por la fiebre, los vómitos o la sudoración.

. Beber mucha agua o bebidas con electrolitos para prevenir la deshidratación causada por la fiebre, los vómitos o la sudoración. Reposo . Guardar cama y evitar esfuerzos físicos mientras dure la enfermedad.

. Guardar cama y evitar esfuerzos físicos mientras dure la enfermedad. Compresas o baños con agua tibia. Pueden ayudar a reducir la fiebre de forma complementaria al acetaminofén.

Medicamentos que se deben evitar

Es fundamental no usar los siguientes medicamentos, ya que aumentan el riesgo de sangrado y otras complicaciones en pacientes con dengue:

Aspirina (ácido acetilsalicílico) . Incrementa el riesgo de hemorragias y, en niños, puede causar el síndrome de Reye, una complicación grave.

. Incrementa el riesgo de hemorragias y, en niños, puede causar el síndrome de Reye, una complicación grave. Antiinflamatorios no esteroideos (AINE) . Incluyen ibuprofeno (Advil, Motrin), naproxeno (Aleve) y otros. Estos fármacos afectan la coagulación y pueden empeorar el riesgo de sangrado asociado al dengue.

. Incluyen ibuprofeno (Advil, Motrin), naproxeno (Aleve) y otros. Estos fármacos afectan la coagulación y pueden empeorar el riesgo de sangrado asociado al dengue. Corticosteroides . No están indicados de manera rutinaria en el dengue y pueden aumentar el riesgo de sangrado gastrointestinal, hiperglucemia e inmunodepresión.

. No están indicados de manera rutinaria en el dengue y pueden aumentar el riesgo de sangrado gastrointestinal, hiperglucemia e inmunodepresión. Transfusiones profilácticas de plaquetas. No se recomiendan solo por tener un recuento bajo de plaquetas, ya que no reducen el riesgo de sangrado grave y pueden causar complicaciones como hipervolemia.

Cuándo buscar atención médica urgente

Acuda inmediatamente a un servicio de salud si aparece alguno de estos signos de alarma, especialmente cuando la fiebre comienza a ceder (días 3–7 de la enfermedad):

Dolor abdominal intenso o continuo

Vómitos persistentes (3 o más en una hora)

Sangrado de encías, nariz, en la orina, las heces o vómito con sangre

Respiración rápida o dificultad para respirar

Fatiga extrema, irritabilidad o somnolencia

Piel fría, húmeda o pálida

Disminución o ausencia de orina

Si tienes dengue o sospechas que puedes tenerlo, consulta siempre con un profesional de la salud antes de tomar cualquier medicamento.

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