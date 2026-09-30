Florida levanta alarmas: tres de sus condados en emergencia por brote de dengue
El condado de Hillsborough reforzó fumigaciones aéreas y terrestres en varios barrios de Tampa, tras detectar actividad del dengue en mosquitos capturados
Los condados floridianos de Hillsborough, Pinellas y Pasco activaron estados de emergencia locales tras confirmarse 179 casos de dengue en la región: 170 en Hillsborough, siete en Pinellas y dos en Pasco. En total, Florida registró 190 casos en seis condados, incluidos Miami-Dade, Orange y Palm Beach.
Las declaraciones de emergencia permiten agilizar gastos y procedimientos para el control de mosquitos, proteger a los residentes y, en ciertos casos, solicitar reembolsos.
La orden de Hillsborough tiene una vigencia inicial de hasta siete días, salvo que sea prorrogada o suspendida.
Intensifican fumigaciones y vigilancia
Hillsborough reforzó fumigaciones aéreas y terrestres en varios barrios de Tampa, tras detectar actividad del dengue en mosquitos capturados. Entre los vecindarios incluidos estaban Seminole Heights, Ybor City, West Tampa y Palma Ceia, informó el Diario de las Américas.
Pinellas también aumentó las fumigaciones y ofrece visitas para ayudar a los residentes a identificar criaderos. El condado informó, además, de señales del virus del Nilo Occidental en gallinas centinela; esa detección no forma parte de la cifra de casos de dengue.
Síntomas y medidas para reducir el riesgo
El dengue, producto de un virus transmitido por el mosquito Aedes aegypti, que también puede propagar los virus del zika y chikunguña, puede causar fiebre repentina y dolor de cabeza, detrás de los ojos, en músculos o articulaciones. Los síntomas suelen aparecer entre tres y 14 días después de la picadura. Las autoridades recomiendan consultar a un profesional de salud y buscar atención urgente ante síntomas graves.
Para prevenir contagios, el Departamento de Salud de Florida aconseja vaciar recipientes con agua, limpiar con frecuencia los bebederos y mantener las piscinas. También recomienda usar ropa que cubra brazos y piernas, aplicar repelente según sus instrucciones y proteger a los bebés menores de dos meses con mosquiteros.
Tratamientos para aliviar síntomas y qué medicamentos evitar
No existe un tratamiento antiviral específico para el dengue; el manejo se basa en medidas de soporte para aliviar los síntomas y prevenir complicaciones, especialmente la deshidratación y el sangrado.
Tratamientos seguros y recomendados
Las principales medidas seguras para aliviar los síntomas del dengue incluyen:
- Acetaminofén (paracetamol). Es el analgésico y antipirético de elección para controlar la fiebre y el dolor muscular o de cabeza. Se recomienda administrarlo cada 6 horas si hay fiebre, sin exceder 4 dosis al día.
- Hidratación abundante. Beber mucha agua o bebidas con electrolitos para prevenir la deshidratación causada por la fiebre, los vómitos o la sudoración.
- Reposo. Guardar cama y evitar esfuerzos físicos mientras dure la enfermedad.
- Compresas o baños con agua tibia. Pueden ayudar a reducir la fiebre de forma complementaria al acetaminofén.
Medicamentos que se deben evitar
Es fundamental no usar los siguientes medicamentos, ya que aumentan el riesgo de sangrado y otras complicaciones en pacientes con dengue:
- Aspirina (ácido acetilsalicílico). Incrementa el riesgo de hemorragias y, en niños, puede causar el síndrome de Reye, una complicación grave.
- Antiinflamatorios no esteroideos (AINE). Incluyen ibuprofeno (Advil, Motrin), naproxeno (Aleve) y otros. Estos fármacos afectan la coagulación y pueden empeorar el riesgo de sangrado asociado al dengue.
- Corticosteroides. No están indicados de manera rutinaria en el dengue y pueden aumentar el riesgo de sangrado gastrointestinal, hiperglucemia e inmunodepresión.
- Transfusiones profilácticas de plaquetas. No se recomiendan solo por tener un recuento bajo de plaquetas, ya que no reducen el riesgo de sangrado grave y pueden causar complicaciones como hipervolemia.
Cuándo buscar atención médica urgente
Acuda inmediatamente a un servicio de salud si aparece alguno de estos signos de alarma, especialmente cuando la fiebre comienza a ceder (días 3–7 de la enfermedad):
- Dolor abdominal intenso o continuo
- Vómitos persistentes (3 o más en una hora)
- Sangrado de encías, nariz, en la orina, las heces o vómito con sangre
- Respiración rápida o dificultad para respirar
- Fatiga extrema, irritabilidad o somnolencia
- Piel fría, húmeda o pálida
- Disminución o ausencia de orina
Si tienes dengue o sospechas que puedes tenerlo, consulta siempre con un profesional de la salud antes de tomar cualquier medicamento.
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