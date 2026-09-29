Aumentan las picaduras: mosquitos invasores se expanden por el sur de California

La presencia del Aedes aegypti, que ya se había extendido por el norte del estado, fue confirmada también en el sur de California. La especie se ha detectado en 28 condados, incluidos Los Ángeles y Orange, además del Inland Empire.

Las autoridades de control de vectores señalan que estos mosquitos agresivos están causando un aumento de picaduras diurnas en vecindarios locales, recoge ABC.

A diferencia de muchas especies, pueden reproducirse en cantidades mínimas de agua, incluso en una tapa de botella.

Riesgos sanitarios y alcance de la especie

En la zona, el Aedes aegypti no es portador del virus del Nilo Occidental, pero puede transmitir dengue y fiebre amarilla, según las advertencias de salud pública.

En Estados Unidos suele encontrarse en el sur, el suroeste y Puerto Rico; también está presente en regiones tropicales y subtropicales de otros continentes.

Cómo distinguir el Aedes aegypti de otros mosquitos

Puedes distinguir al Aedes aegypti (mosquito de la fiebre amarilla) de otros mosquitos comunes en California principalmente por su apariencia (rayas blancas sobre cuerpo oscuro con un patrón característico en el tórax) y por su comportamiento (pica agresivamente durante el día, a menudo en tobillos y codos, y vive muy cerca de las personas).

Rasgos físicos claves:

Tamaño y color . Es un mosquito pequeño (≈6–7 mm), de cuerpo oscuro/negro.

. Es un mosquito pequeño (≈6–7 mm), de cuerpo oscuro/negro. Patas . Presenta bandas/“anillos” blancos en las patas.

. Presenta bandas/“anillos” blancos en las patas. Tórax (dorso) . Tiene marcas blancas que forman un patrón en forma de violín/arpa (dos líneas curvas que se unen), lo que lo diferencia de otros Aedes invasores como el Aedes albopictus, que suele mostrar una sola raya blanca longitudinal en el tórax.

. Tiene marcas blancas que forman un patrón en forma de (dos líneas curvas que se unen), lo que lo diferencia de otros Aedes invasores como el Aedes albopictus, que suele mostrar en el tórax. Postura. Con frecuencia se observa con las patas traseras levantadas.

Cómo se comporta

Pica de día . A diferencia de muchos mosquitos nativos de California (p. ej., Culex), que pican al amanecer/atardecer o de noche, el Ae. aegypti pica activamente durante el día, dentro y fuera de las casas.

. A diferencia de muchos mosquitos nativos de California (p. ej., Culex), que pican al amanecer/atardecer o de noche, el Ae. aegypti pica activamente durante el día, dentro y fuera de las casas. Preferencia por humanos y zonas urbanas . Vive cerca de las personas, en entornos urbanos, y suele picar en tobillos y codos , a menudo “por detrás” y de manera agresiva.

. Vive cerca de las personas, en entornos urbanos, y suele picar en , a menudo “por detrás” y de manera agresiva. Criaderos. Usa recipientes pequeños con agua limpia retenida (botellas, latas, platos de macetas, neumáticos, tanques destapados), tanto en interiores como exteriores.

Cómo reportarlo

En California, debe comunicarse con el distrito local de control de vectores o el programa de salud ambiental de su condado. La vía de contacto depende de su ciudad o condado; puede localizar el distrito correspondiente mediante WestNile.ca.gov o buscando “mosquito vector control” junto con el nombre de su condado.

Al reportar, incluya:

Dirección o ubicación exacta, especialmente si es un área pública.

Fecha y hora en que observó los mosquitos.

Descripción: mosquitos pequeños, negros, con rayas blancas; picaduras durante el día o dentro de la vivienda.

Cantidad aproximada y lugares donde los vio.

Fuentes de agua estancada cercanas, como cubetas, macetas, canaletas o piscinas.

Fotografías de mosquitos vivos o muertos, si puede tomarlas sin riesgo.

No es necesario que confirme usted mismo que sean Aedes aegypti: el personal de control de vectores puede identificar el mosquito y realizar una inspección.

Contactos útiles

Santa Clara County: llame al (408) 918-4770 o use el formulario de solicitud en línea. El condado pide reportar mosquitos con rayas blancas y picaduras durante el día.

San Diego County: solicite una inspección gratuita al (858) 694-2888, por correo en vector@sdcounty.ca.gov o mediante el formulario de quejas/servicios.

Ventura County: para mosquitos pequeños, negros, con rayas blancas que pican durante el día, llame al (805) 658-4310. También puede ingresar a este sitio en el condado.

Los Ángeles County: llame al distrito local; el Departamento de Salud Pública publica números por zona, incluidos Antelope Valley, Greater Los Angeles, San Gabriel Valley y Long Beach.

Mientras espera

Elimine o vacíe recipientes con agua estancada, mantenga cerrados los depósitos de agua y use repelente registrado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA). No intente capturar el mosquito con las manos; si toma una foto, hágalo con seguridad.

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