Es el momento ideal para protegerse de la gripe, señalan los expertos

Con octubre también llega el momento de vacunarse, recomiendan los expertos, antes de que la influenza se propague ampliamente, y también mantenerse al día con la protección contra otros virus respiratorios otoñales, reseña Associated Press (AP).

Recordemos que cada año solo la gripe provoca cientos de miles de hospitalizaciones en los Estados Unidos y mata a decenas de miles de personas.

La vacunación no es “una garantía de que vamos a prevenir la enfermedad. Pero, al igual que el cinturón de seguridad en el coche, disminuye el riesgo” de los peores desenlaces, afirmó el doctor Ryan Stanton del Colegio Estadounidense de Médicos de Emergencia, recoge AP.

Recomendaciones médicas

Las sociedades médicas recomiendan vacunarse contra la gripe desde los seis meses de edad. La protección es especialmente importante para adultos mayores, embarazadas, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas. Aunque las vacunas no evitan todos los contagios, reducen el riesgo de enfermedad grave y hospitalización.

Las personas de 65 años o más pueden optar por una de las vacunas de dosis reforzada. También está disponible mFlusiva, una vacuna de ARNm aprobada para mayores de 50 años. FluMist, administrada por aerosol nasal, puede ser una alternativa para algunas personas de entre 2 y 49 años.

A pesar del vacío federal

Este año, un conflicto judicial afecta al panel asesor que suele orientar las recomendaciones federales sobre vacunas, y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) no han actualizado sus indicaciones. En respuesta, asociaciones de pediatría, medicina familiar, obstetricia y enfermedades infecciosas publicaron sus propias guías.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), por su parte, ha aprobado formalmente la vacunación para personas de 65 años o más y para menores con ciertos problemas de salud. Las asociaciones médicas recomiendan la vacunación a más adultos y grupos de riesgo; los médicos de familia aconsejan una segunda dosis, seis meses después, a los mayores de 65 años. Las vacunas ofrecen mayor protección contra la enfermedad grave que contra los casos leves.

Cuándo vacunarse y dónde encontrar las dosis

Octubre es un buen momento para vacunarse contra la gripe. La protección tarda unas dos semanas en desarrollarse, y las vacunas seguirán disponibles durante el otoño.

Las dosis contra la gripe y la COVID-19 se ofrecen en farmacias, consultorios pediátricos y algunas clínicas; la cobertura y los requisitos pueden variar según el estado y el seguro.

El VRS, un riesgo para bebés y adultos mayores

El virus respiratorio sincitial (VRS) suele causar síntomas parecidos a los de un resfriado, pero puede ser grave o mortal para ciertos grupos. Se recomienda una dosis para adultos de 75 años o más, personas de 50 a 74 años con mayor riesgo y algunos adultos más jóvenes con sistemas inmunitarios debilitados.

La vacunación durante el último trimestre del embarazo ayuda a proteger a los recién nacidos; algunos bebés también pueden recibir un medicamento preventivo.

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