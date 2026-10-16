Prepara paso a paso tu botiquín para la temporada de resfriados y gripe

Cada año, con la llegada del frío y el regreso a clases y oficinas, aumentan los cuadros respiratorios: resfriados comunes, gripe (influenza), COVID-19 y otros virus estacionales. Los síntomas se parecen —congestión, dolor de garganta, tos, malestar general, a veces fiebre—, y en la mayoría de los casos se resuelven en casa con reposo e hidratación.

El problema suele ser la improvisación. Cuando alguien amanece con fiebre, es habitual descubrir que el termómetro no funciona, que el analgésico caducó hace meses o que no hay nada a mano para aliviar una nariz tapada.

Revisar el botiquín antes de enfermar es la medida más simple y más ignorada.

Paso 1: limpiar y revisar lo que ya tienes

Antes de comprar nada, conviene hacer inventario:

Revisa las fechas de caducidad. Descarta lo vencido. Los medicamentos caducados pueden perder eficacia y no deben usarse.

Descarta lo vencido. Los medicamentos caducados pueden perder eficacia y no deben usarse. Desecha de forma segura. Muchas farmacias y centros de salud cuentan con puntos de recolección de medicamentos. Evita tirarlos al inodoro o al fregadero, salvo que el prospecto lo indique expresamente.

Muchas farmacias y centros de salud cuentan con puntos de recolección de medicamentos. Evita tirarlos al inodoro o al fregadero, salvo que el prospecto lo indique expresamente. Verifica el estado de los envases. Sin etiqueta, prospecto o envase original, un medicamento es una incógnita: mejor retirarlo.

Sin etiqueta, prospecto o envase original, un medicamento es una incógnita: mejor retirarlo. Comprueba los aparatos. Cambia las pilas del termómetro digital y confirma que marca con normalidad.

Paso 2: qué debe tener un botiquín de medicamentos

Para medir y vigilar

Termómetro digital, de uso fácil y en buen estado.

Pruebas rápidas de antígenos para COVID-19, revisando su fecha de vencimiento.

Para aliviar síntomas (según indicación y tolerancia de cada persona)

Un analgésico y antipirético de uso común, como paracetamol (acetaminofén) o ibuprofeno, en la presentación adecuada para adultos y, si hay niños, en la formulación pediátrica específica.

Solución salina para el lavado nasal, en spray o gotas, que ayuda a aliviar la congestión sin medicamentos.

Pastillas o caramelos para la garganta.

Sales de rehidratación oral, útiles si hay fiebre, sudoración o malestar digestivo.

Miel y limón para la tos leve en adultos y niños mayores de un año; no se debe dar miel a menores de 12 meses.

Para protegerse y proteger a otros

Pañuelos desechables y bolsas para descartarlos.

Gel hidroalcohólico y jabón.

Mascarillas, útiles para quien está enfermo y para quien lo cuida.

Un humidificador limpio, si el aire de casa es muy seco.

Paso 3: los errores más frecuentes

Los especialistas en farmacia insisten en tres riesgos que se repiten cada invierno.

1. Duplicar principios activos. Muchos productos «para el resfriado» combinan varios ingredientes, y es común que incluyan paracetamol u otro analgésico. Tomar uno de esos productos y, además, un analgésico por separado puede llevar a superar la dosis diaria segura. Lee siempre la lista de ingredientes.

2. Administrar a los niños sin criterio. La dosis pediátrica depende del peso y del producto concreto, y un error pequeño puede ser grave en bebés y niños pequeños. La referencia es la etiqueta del producto, y ante cualquier duda, el pediatra o el farmacéutico. Los medicamentos para la tos y el resfriado de venta libre no se recomiendan en niños pequeños; consulta antes con un profesional.

3. Pedir antibióticos para un virus. El resfriado y la gripe los causan virus, y los antibióticos no actúan contra ellos. Usarlos sin necesidad no acelera la recuperación y contribuye a la resistencia bacteriana.

Otras precauciones: las personas con enfermedades crónicas (hipertensión, afecciones hepáticas o renales, úlceras), las embarazadas y quienes toman medicación habitual deben consultar antes de usar descongestionantes, antiinflamatorios u otros productos, porque algunos pueden interactuar con sus tratamientos.

Paso 4: dónde y cómo guardarlo

Un botiquín bien surtido sirve de poco si está mal almacenado:

Lugar fresco, seco y oscuro. El baño, con su humedad y sus cambios de temperatura, no es el sitio ideal. Un armario en un cuarto interior es mejor opción.

El baño, con su humedad y sus cambios de temperatura, no es el sitio ideal. Un armario en un cuarto interior es mejor opción. Fuera del alcance de los niños, preferiblemente bajo llave o en un compartimento con cierre.

preferiblemente bajo llave o en un compartimento con cierre. En sus envases originales, con prospecto, y separados por tipo: uso oral, uso externo, aparatos.

con prospecto, y separados por tipo: uso oral, uso externo, aparatos. Una lista de teléfonos útiles a la vista: médico de cabecera, pediatra, farmacia de guardia y servicio de emergencias.

La mejor medicina es la prevención

El botiquín alivia, pero no reemplaza las medidas que reducen el contagio y la gravedad:

Vacunación. La vacuna anual contra la gripe se recomienda especialmente para mayores, embarazadas, niños pequeños, personas con enfermedades crónicas y personal sanitario. Pregunta en tu centro de salud por las vacunas que te correspondan, incluidas las de COVID-19 y las indicadas según tu edad o condición.

La vacuna anual contra la gripe se recomienda especialmente para mayores, embarazadas, niños pequeños, personas con enfermedades crónicas y personal sanitario. Pregunta en tu centro de salud por las vacunas que te correspondan, incluidas las de COVID-19 y las indicadas según tu edad o condición. Higiene de manos frecuente y cubrirse al toser o estornudar.

frecuente y cubrirse al toser o estornudar. Ventilar los espacios cerrados con regularidad.

con regularidad. Quedarse en casa cuando hay síntomas, para no contagiar a otros.

cuando hay síntomas, para no contagiar a otros. Descanso, buena hidratación y alimentación equilibrada.

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