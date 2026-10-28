Gérmenes resistentes a los medicamentos causan más de 50,000 muertes de personas al año

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) estiman que las infecciones resistentes a los tratamientos existentes provocan más de 50,000 muertes anuales en Estados Unidos. La agencia las sitúa entre los problemas de salud pública más acuciantes.

El informe de los CDC señala que los gérmenes resistentes a los medicamentos, incluidas las bacterias y los hongos, causan aproximadamente 9.7 millones de infecciones y 50,800 muertes cada año. Se incluye a Candida auris entre las amenazas urgentes por su resistencia a los medicamentos.

La resistencia reduce las opciones de tratamiento y complica el control de estas infecciones. El informe del CDC advierte sobre la magnitud del problema en Estados Unidos. “La resistencia a los antimicrobianos amenaza la medicina moderna y pone en riesgo a millones de estadounidenses cada año”, declaró la Dra. Erica Schwartz, directora de los CDC, en un comunicado de prensa.

Gérmenes que causan mayor riesgo

De acuerdo al informe, cuatro gérmenes entran en la categoría de “urgente”, el nivel más alto de preocupación para la agencia.

La Candida auris, un hongo que puede causar desde infecciones cutáneas leves hasta infecciones graves del torrente sanguíneo, que pueden poner en peligro la vida. Los casos notificados de C. auris aumentaron más del 50% entre 2022 y 2023, registran los CDC. Este afecta principalmente a pacientes en hospitales y residencias de ancianos, y puede propagarse a través de equipos médicos como tubos de respiración o catéteres.

Los segundos casos de urgencia son los de la Neisseria gonorrhoeae, una infección de transmisión sexual conocida generalmente como gonorrea. Según los CDC, en 2023 hubo alrededor de 787,000 infecciones de gonorrea resistentes a los medicamentos.

“Y ahora hemos llegado al punto en que algunas bacterias son resistentes a nuestra clase de antibióticos probablemente más amplia, los carbapenémicos”, declaró a ABC News la Dra. Johanna P. Daily, profesora de los departamentos de medicina y microbiología e inmunología de Montefiore-Einstein.

Son precisamente las enterobacterias resistentes a los carbapenémicos y las bacterias del género Acinetobacter las siguientes en el orden. Las enterobacterias resistentes a los carbapenémicos son bacterias intestinales, incluida la E. coli, que causaron aproximadamente 14,878 infecciones en pacientes hospitalizados y 1,252 muertes en 2023, señala el informe.

Mientras que la Neisseria meningitidis resistente a los medicamentos, conocida como meningococo, se ha clasificado recientemente como una grave amenaza, debido a su capacidad para causar meningitis e infecciones del torrente sanguíneo, recoge del informe Good Morning America, perteneciente a la cadena ABC.

Cómo se desarrolla la resistencia a los antibióticos

Las bacterias desarrollan resistencia principalmente mediante mutaciones genéticas y adquisición de genes de otras bacterias. Cuando se usa un antibiótico, las bacterias susceptibles mueren, pero unas pocas con cambios protectores sobreviven, se multiplican y dominan: es selección natural acelerada.

Cómo ocurre:

Mutaciones: cambios aleatorios en el ADN bacteriano pueden alterar el objetivo del antibiótico, reducir su entrada o activar mecanismos de defensa.

cambios aleatorios en el ADN bacteriano pueden alterar el objetivo del antibiótico, reducir su entrada o activar mecanismos de defensa. Transferencia horizontal de genes: una bacteria puede recibir genes de resistencia de otra mediante plásmidos u otros mecanismos, como conjugación, transformación o transducción. Esto permite que la resistencia se propague incluso entre especies distintas.

una bacteria puede recibir genes de resistencia de otra mediante plásmidos u otros mecanismos, como conjugación, transformación o transducción. Esto permite que la resistencia se propague incluso entre especies distintas. Selección por exposición: el uso incorrecto o excesivo de antibióticos elimina a las bacterias sensibles y deja ventaja reproductiva a las resistentes.

Por qué importa:

Una bacteria resistente puede multiplicarse y compartir sus genes de resistencia con otras, haciendo que infecciones antes tratables se vuelvan difíciles de curar. Por eso es importante usar antibióticos solo cuando los indica un profesional, respetar la dosis y la duración prescritas, y no usarlos para infecciones virales como la gripe o el resfriado común.

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