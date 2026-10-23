Importante brote de norovirus afectó a escuela de primaria en EE.UU., reportan cerca de 100 casos

Un brote de norovirus se reporta en Kansas, con 97 casos vinculados. El norovirus afectó a 95 estudiantes y empleados de la escuela primaria Bentwood, en Olathe, y a dos familiares, informaron a ABC News en un comunicado funcionarios del Departamento de Salud y Medio Ambiente del Condado de Johnson y de las Escuelas Públicas de Olathe. Dos casos fueron confirmados mediante pruebas de laboratorio; los demás se vincularon por síntomas y exposición en el mismo entorno.

“Epidemiológicamente vinculados, lo que significa que las personas experimentaron síntomas similares aproximadamente al mismo tiempo y en el mismo entorno”, dijeron las autoridades.

Las personas afectadas presentaron vómitos, diarrea, náuseas y dolor de estómago. Las autoridades no reportaron hospitalizaciones ni nuevos casos después del 13 de octubre y consideran que el brote terminó.

Sin embargo, la escuela y el departamento de salud seguirán monitoreando la situación, al no descartarse que puedan quedar casos aislados o generarse otros.

Un virus contagioso que se propaga con facilidad

El norovirus es una causa frecuente de gastroenteritis y de enfermedades transmitidas por alimentos en Estados Unidos. Suele provocar náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal; la mayoría de las personas se recupera en uno a tres días, aunque puede seguir contagiando durante algunos días.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan lavarse las manos con agua y jabón para reducir la propagación. El desinfectante de manos no elimina eficazmente el norovirus.

Anualmente, alrededor de 21 millones de estadounidenses son diagnosticados con norovirus.

Cómo evitar que el norovirus se propague en casa

Las familias pueden frenar el norovirus principalmente con higiene de manos estricta, limpieza con cloro de las zonas contaminadas y evitando que la persona enferma prepare o comparta alimentos. El virus se transmite con facilidad por vómito, diarrea y superficies contaminadas.

Higiene de manos:

Lávese las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos después de usar el baño, cambiar pañales, limpiar vómito o diarrea, y antes de comer o preparar alimentos.

El desinfectante con alcohol puede usarse como complemento, pero no sustituye el lavado con agua y jabón.

el lavado con agua y jabón. Evite tocarse la boca, nariz u ojos sin haberse lavado las manos.

Aislar y cuidar al enfermo:

Si es posible, que la persona enferma use un baño aparte; si solo hay uno, desinfecte tras cada uso inodoro, grifos, manijas, lavabo y encimera.

No comparta platos, vasos, cubiertos, toallas ni alimentos con la persona enferma.

La persona con síntomas no debe preparar ni servir comida para otros, y debe evitarlo también durante al menos 2 a 3 días después de recuperarse.

Limpieza tras vómito o diarrea:

Cúbralo de inmediato con papel desechable, límpielo y luego desinfecte con un producto a base de cloro siguiendo la etiqueta; deje actuar la solución unos 5 a 10 minutos antes de secar.

Una opción casera mencionada por fuentes de salud es aproximadamente 1 taza de blanqueador por 1 galón de agua, aunque debe usarse con ventilación, guantes y según las instrucciones del producto.

Limpie también las superficies de alto contacto: manijas, interruptores, grifos, inodoro y mesadas.

Cierre la tapa del inodoro antes de tirar de la cadena para reducir la dispersión de partículas.

Ropa y textiles:

Retire de inmediato ropa, sábanas o toallas contaminadas; no las sacuda, porque puede esparcir el virus.

Lávelas con detergente y, si es posible, agua caliente; use guantes al manipularlas y lávese las manos después.

Alimentos seguros:

Lave bien frutas y verduras; cocine completamente mariscos, especialmente ostras.

Separe utensilios y tablas usados con alimentos crudos de los alimentos listos para comer, y desinfecte las superficies de cocina.

No comparta comida ni bebidas con quien esté enfermo.

Si hay vómitos o diarrea intensos, signos de deshidratación, sangre en las heces o síntomas que empeoran, busque atención médica.

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