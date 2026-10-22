Cambios en las recomendaciones sobre la vacuna contra la hepatitis B podrían dejar vulnerables a millones de niños

Un modelo publicado en Annals of Internal Medicine estima que retrasar la primera dosis de la vacuna contra la hepatitis B hasta los 2 meses podría aumentar en 19% las infecciones crónicas en un plazo de 20 años. Si la vacunación al nacer quedara sujeta a una decisión compartida entre las familias y sus médicos, el aumento estimado sería de 83%, frente a la recomendación universal vigente durante décadas.

Las cifras son proyecciones de una simulación, no casos de infección ya registrados. El estudio siguió a un grupo hipotético de 3,6 millones de bebés nacidos en Estados Unidos en 2026.

El modelo calculó que, a los 20 años, unos 232,000 jóvenes seguirían siendo susceptibles al virus si se aplicara la dosis universal al nacer. La cifra subiría a 474,000 si la primera dosis se aplazara y a 1.8 millones bajo el esquema de decisión compartida.

Expertos en salud expresan su preocupación por el posible impacto a largo plazo de los cambios en las recomendaciones de vacunación infantil. “Estos hallazgos demuestran por qué los responsables políticos deberían volver a implementar las recomendaciones de vacunación universal contra la hepatitis B al nacer”, dijo el autor principal, el Dr. Amir Mohareb, médico especialista en enfermedades infecciosas e investigador clínico del Centro de Salud Global del Hospital General de Massachusetts Brigham, en un comunicado de prensa que reseñó ABC News.

La infección puede dejar secuelas graves

La hepatitis B se transmite por sangre y otros fluidos corporales. Puede no causar síntomas, pero también provocar náuseas, dolor abdominal e ictericia. La infección crónica puede dañar el hígado y aumentar el riesgo de cáncer hepático, señalan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Los bebés enfrentan un riesgo particular: según la Academia Estadounidense de Pediatría, cerca del 90% de quienes contraen la infección al nacer desarrollan hepatitis B crónica. Desde que comenzó la vacunación de recién nacidos en 1991, las infecciones infantiles han disminuido 99%, afirmó un especialista de Stanford citado en el artículo.

Especialistas señalan que los bebés pueden exponerse al virus a través de cuidadores infectados, incluso cuando sus madres dan negativo durante el embarazo. También advierten que aplazar la dosis inicial puede dificultar que algunas familias completen la serie de vacunas.

La recomendación federal cambió y luego quedó suspendida

A finales de 2025, los CDC retiraron la recomendación universal de vacunar contra la hepatitis B a todos los recién nacidos. La nueva guía permitía que las familias de bebés cuyas madres dieran negativo decidieran con un profesional de salud si vacunar al nacer o empezar más tarde. Para los bebés cuyas madres tuvieran hepatitis B o un estado desconocido, se mantenía la indicación de vacunar dentro de las primeras 12 horas.

En marzo, un juez federal suspendió las votaciones del comité asesor de vacunas de los CDC, incluida la decisión de retirar la recomendación universal. El sitio web de los CDC volvió a indicar que todos los bebés deben recibir la vacuna. La Academia Estadounidense de Pediatría sigue recomendando la primera dosis dentro de las 24 horas posteriores al nacimiento.

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