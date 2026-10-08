Comienza temporada de virus respiratorios: ¿qué vacunas recomiendan los médicos?

Con la llegada de los frentes fríos a Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en su pronóstico para la temporada de enfermedades respiratorias, anticipan que el máximo de hospitalizaciones por influenza, COVID-19 y VRS durante 2026-27 será similar al de la temporada pasada.

A este respecto, especialistas en salud pública señalan la vacunación como la principal medida para reducir el riesgo de enfermedad grave.

Vacunas contra la gripe y COVID-19: quiénes deben recibirlas

La vacuna antigripal, recomendada desde los seis meses. Hay distintas formulaciones según la edad y el historial médico. Los expertos aconsejan vacunarse antes de finales de octubre, aunque hacerlo más tarde aún puede ser útil mientras circule el virus.

“Obviamente, nos dirigimos a los grupos de alto riesgo, como los adultos mayores (mayores de 50 años), las personas con enfermedades crónicas, las personas inmunodeprimidas, las personas con obesidad, las mujeres embarazadas o que desean quedar embarazadas, y el personal sanitario”, declaró a ABC News el Dr. Michael Angarone, director del Programa de Becas de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern. Aunque acotó que la recomendación general a todos es que se vacunen contra la gripe.

Refuerzo contra COVID-19 según edad y riesgo. Las vacunas actualizadas están dirigidas a la variante XFG. Las recomendaciones dependen de la edad y de las condiciones médicas; la vacuna contra la gripe y la de COVID-19 pueden administrarse en la misma visita.

“Les recomiendo a mis pacientes que se vacunen al mismo tiempo, o si no quieren vacunarse ambas a la vez, que se vacunen [contra la COVID-19] con una semana de diferencia de la vacuna contra la gripe”, aconsejó Angarone.

Protección contra el VRS

Por otra parte, los CDC recomiendan la vacuna contra el VRS (Virus Respiratorio Sincitial), que es un virus común que causa infecciones en las vías respiratorias y los pulmones, a todas las personas de 75 años o más, a adultos de 50 a 74 años con mayor riesgo y a embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación.

La vacuna requiere una sola dosis y no es anual. Para ciertos bebés y niños pequeños de riesgo hay opciones de anticuerpos monoclonales.

Dónde recibir estas vacunas

En Estados Unidos, estas vacunas suelen estar disponibles en:

Consultorios médicos y pediátricos.

Farmacias locales, como CVS, Walgreens y otras.

Centros de salud comunitarios.

Departamentos de salud estatales o del condado.

Clínicas de vacunación y clínicas para viajeros.

En algunos casos, escuelas, lugares de trabajo, centros religiosos o eventos comunitarios.

Cómo encontrar un sitio cercano:

Busque en Vaccines.gov: introduzca su código postal y el tipo de vacuna que necesita.

introduzca su código postal y el tipo de vacuna que necesita. Use el buscador de centros de salud de HRSA: es especialmente útil si no tiene seguro o no cuenta con un médico habitual. Estos centros atienden independientemente de la capacidad de pago y ajustan las tarifas según los ingresos y el tamaño de la familia.

es especialmente útil si no tiene seguro o no cuenta con un médico habitual. Estos centros atienden independientemente de la capacidad de pago y ajustan las tarifas según los ingresos y el tamaño de la familia. Consulte a su departamento de salud local o estatal , que puede indicar clínicas disponibles y posibles vacunas gratuitas.

, que puede indicar clínicas disponibles y posibles vacunas gratuitas. Llame a una farmacia cercana o revise su sitio web para confirmar disponibilidad, requisitos de edad y si hace falta cita. Algunas farmacias aceptan pacientes sin cita previa.

para confirmar disponibilidad, requisitos de edad y si hace falta cita. Algunas farmacias aceptan pacientes sin cita previa. Pregunte a su médico o proveedor de atención primaria; si no ofrece la vacuna, puede remitirle a otro centro.

Para vacunas contra el COVID-19, también puede consultar directamente a un médico, farmacéutico, centro de salud comunitario o departamento de salud local. La disponibilidad puede variar según la ubicación, por lo que conviene llamar antes de acudir.

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