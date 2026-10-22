Muere un hombre infectado por el virus Shamonda, el primer caso conocido en un ser humano

La muerte de una persona en Francia infectada por el virus shamonda (SHAV) ha puesto en alerta a los organismos europeos de salud pública, reseña El País de España. El Centro Europeo para el Control de Enfermedades (ECDC) confirmó que vigila el caso con cautela.

“Estamos vigilando de cerca la situación después de que las autoridades francesas hayan anunciado el primer caso registrado de infección humana por el virus shamonda, una enfermedad que hasta ahora solo había afectado a animales”, señaló en un comunicado la ECDC.

Se conoció que el hombre ya recibía tratamiento por una enfermedad grave. Las autoridades francesas investigan si el virus causó o contribuyó a su muerte y cómo se produjo la infección.

El paciente fue atendido en los Hospices Civils de Lyon y sufrió complicaciones cerebrales que sus médicos consideran probablemente relacionadas con la infección. La principal hipótesis apunta a la picadura de un mosquito del género Culicoides en el este de Francia.

El virus se extiende entre explotaciones ganaderas

Detectado por primera vez en Europa el pasado verano, el SHAV se ha identificado en explotaciones de varios países, entre ellos España. En el ganado bovino puede causar fiebre, diarrea, decaimiento y menor producción de leche; también se ha detectado en ovejas y cabras.

Los jejenes Culicoides transmiten el virus entre animales y suelen estar más activos desde la primavera hasta el otoño. El ECDC prevé que su actividad disminuya conforme avance la estación.

Expertos piden vigilancia, no alarma

El Ministerio de Agricultura francés afirma que, por ahora, no se ha identificado un riesgo para la población general. Especialistas señalan que el diagnóstico es relevante, pero advierten que un caso en una persona gravemente inmunocomprometida no demuestra que el virus represente una amenaza para las personas sanas.

El ECDC trabaja con las autoridades francesas y organismos europeos para evaluar las implicaciones del caso. Los expertos consideran necesario estudiar mejor la capacidad del virus para infectar a seres humanos.

Evitar riesgo de picaduras de jejenes

Para reducir el riesgo de picaduras de jejenes Culicoides, la mejor estrategia es combinar protección personal, barreras físicas y evitación de las horas y lugares de mayor actividad, recomienda literatura de la Organización Panamericana de Salud (OPS). Estos insectos son tan pequeños que pueden atravesar mallas convencionales, por lo que la protección debe ser más fina que la habitual.

Protección personal:

Use camisas de manga larga, pantalones largos y, si es posible, calcetines y calzado cerrado para cubrir la mayor parte de la piel.

Aplique repelentes registrados y recomendados por las autoridades sanitarias en la piel expuesta y, cuando la etiqueta lo permita, sobre la ropa. Busque productos con DEET o IR3535 (ethyl butylacetylaminopropionate) y siga estrictamente las instrucciones del fabricante.

Prefiera repelentes cuya etiqueta indique eficacia contra moscas que pican o Culicoides

Si permanece al aire libre, use ventiladores: el movimiento del aire puede dificultar que los jejenes se acerquen.

Barreras en casa:

Instale mosquiteros de trama muy fina en puertas y ventanas; las mallas estándar pueden dejar pasar a estos insectos por su diminuto tamaño.

Selle grietas, aberturas y espacios alrededor de puertas, ventanas y salidas de aire.

Use mosquiteros tratados con insecticida cuando duerma durante el día o en zonas de alta exposición, como protección adicional.

Evitar exposición:

Limite las actividades al aire libre al amanecer y al atardecer, periodos de mayor actividad de muchos Culicoides.

Evite, en lo posible, zonas con vegetación densa y agua estancada o humedad persistente, especialmente en esas horas.

Mantenga patios y jardines más secos: retire recipientes con agua acumulada, hojas y restos orgánicos, y mantenga el césped y la vegetación recortados.

Si viaja o vive en un área con transmisión de virus como Oropouche, mantenga las precauciones también durante las tres semanas posteriores al viaje, pues podría haber sido expuesto.

Ninguna medida aislada es completamente infalible; combinar ropa protectora, repelente, mallas finas y ventilación ofrece la reducción más eficaz del riesgo.

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