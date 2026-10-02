El cáncer gana peso entre las personas con diabetes tipo 2

Un análisis de registros nacionales de Dinamarca, realizado entre 1996 y 2022, encontró una mayor incidencia de cáncer entre quienes tenían diabetes tipo 2 que entre quienes no la padecían. La diferencia aumentó con el tiempo.

El estudio fue presentado en una reunión de la Reunión Anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD), en Milán (Italia), y aún no se había enviado a una revista médica para su publicación.

“Descubrimos que la incidencia de cáncer se mantuvo más alta entre las personas con diabetes tipo 2 durante los 27 años que duró el estudio, y que esta diferencia se ha acentuado en los últimos años”, declaró a Newsweek la investigadora Tinne Laurberg.

“Es importante destacar que el exceso no fue uniforme en todos los tipos de cáncer, sino que varió sustancialmente según el sexo y la localización del tumor, con diferencias particularmente marcadas en los cánceres relacionados con la obesidad”, agregó.

Cómo crecieron las cifras de cánceres

Los resultados arrojaron que, entre 2010 y 2022, la incidencia de cáncer fue un 12% mayor en hombres con diabetes tipo 2 y un 22% mayor en mujeres, frente a personas sin la enfermedad.

En ese período, la brecha creció entre los cánceres relacionados con la obesidad, que fueron un 45% más frecuentes en hombres y un 30% más frecuentes en mujeres con diabetes tipo 2.

Entretanto, el cáncer colorrectal registró tasas más altas en ambos sexos; el cáncer de mama posmenopáusico también fue más frecuente entre las mujeres con diabetes.

Atención a la prevención y seguimiento

Los autores señalan que factores asociados con la diabetes, como la resistencia a la insulina y la inflamación persistente, podrían contribuir al riesgo, pero los resultados muestran una asociación y no prueban causalidad.

El equipo propone investigar cómo la diabetes tipo 2 puede influir en el tratamiento y los resultados después de un diagnóstico de cáncer. También destaca la importancia de considerar la prevención y la detección temprana junto con otras complicaciones de la enfermedad.

Ya el cáncer no es una preocupación secundaria

Laurberg declaró a Newsweek : “El cambio importante es que el cáncer ya no puede considerarse una preocupación secundaria en la diabetes tipo 2”.

“A medida que la prevención y el tratamiento cardiovascular han mejorado, el cáncer se ha convertido en una parte cada vez más importante de la carga de morbilidad a largo plazo, lo que subraya la necesidad de considerar la prevención y la detección precoz del cáncer junto con las complicaciones tradicionales de la diabetes”, dio en forma concluyente.

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