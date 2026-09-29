Uno de cada ocho tumores se atribuye a infecciones que se pueden prevenir

Un análisis de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer estima que 2.3 millones de casos de cáncer en 2024 —el 12 % del total mundial— fueron atribuibles a infecciones. Investigadores señalan que la cifra podría ser conservadora y que muchos de estos casos pueden prevenirse.

Cinco agentes concentraron la mayoría de los casos: Helicobacter pylori, el virus del papiloma humano (VPH), los virus de la hepatitis B y C y el virus de Epstein-Barr.

Helicobacter pylori se asoció con unos 760,000 casos, principalmente de cáncer de estómago, y el virus del papiloma humano (VPH), con unos 750,000, sobre todo de cáncer cervicouterino. También se vincularon el virus de la hepatitis B (360,000 casos), el virus de Epstein-Barr (260,000) y el virus de la hepatitis C (160,000).

La carga fue mayor en Asia oriental, África subsahariana, Europa central y oriental, y el sudeste asiático. Las diferencias regionales reflejan variaciones en la prevalencia de infecciones y en el acceso a la prevención y la atención médica.

La infección aumenta el riesgo, pero no determina la enfermedad

La mayoría de las personas infectadas no desarrollará cáncer: el sistema inmunitario suele eliminar los patógenos.

Sin embargo, algunos pueden favorecer tumores gástricos, hepáticos, cervicales y ciertos linfomas.

Vacunación, pruebas y tratamiento pueden reducir el riesgo

Algunas infecciones favorecen el cáncer al alterar los mecanismos que regulan el crecimiento y la reparación celular. Otras pueden causar inflamación crónica y daño repetido en los tejidos.

Los especialistas destacan que la vacunación contra el VPH y la hepatitis B, junto con las pruebas y el tratamiento de infecciones como H. pylori, las hepatitis B y C, y el VIH, puede prevenir numerosos casos. Sin embargo, estas medidas siguen siendo poco accesibles o infrautilizadas en muchos países, debido a barreras económicas, sociales y políticas.

“Lo alentador es que muchos de estos cánceres son potencialmente prevenibles mediante la vacunación, el control de infecciones, la detección precoz y el tratamiento”, señaló a Newsweek el doctor Shan-Lu Liu, codirector del Programa de Virus y Patógenos Emergentes de la Universidad Estatal de Ohio.

Otros factores que aumentan la probabilidad de cáncer

Además de las infecciones, múltiples factores aumentan la probabilidad de desarrollar cáncer, desde el estilo de vida y la genética hasta exposiciones ambientales y ocupacionales.

Estilo de vida y hábitos:

Tabaco : es el factor de riesgo evitable más importante; aumenta considerablemente el riesgo de cáncer de pulmón, boca, garganta, esófago, riñón y vejiga.

: es el factor de riesgo evitable más importante; aumenta considerablemente el riesgo de cáncer de pulmón, boca, garganta, esófago, riñón y vejiga. Alcohol : el consumo regular eleva el riesgo de cánceres de cabeza y cuello, esófago, hígado y mama.

: el consumo regular eleva el riesgo de cánceres de cabeza y cuello, esófago, hígado y mama. Dieta poco saludable : dietas altas en grasas, carnes procesadas y bajas en frutas/verduras se asocian con mayor riesgo de cáncer de colon, mama y próstata.

: dietas altas en grasas, carnes procesadas y bajas en frutas/verduras se asocian con mayor riesgo de cáncer de colon, mama y próstata. Sobrepeso y obesidad : aumentan el riesgo de cáncer de mama (posmenopáusico), endometrio, colon, riñón y esófago.

: aumentan el riesgo de cáncer de mama (posmenopáusico), endometrio, colon, riñón y esófago. Inactividad física: la falta de ejercicio se vincula con mayor riesgo de varios cánceres, especialmente colon y mama.

Factores ambientales y ocupacionales:

Radiación ultravioleta (sol y camas de bronceado) : principal causa de cáncer de piel y melanoma.

: principal causa de cáncer de piel y melanoma. Radiación ionizante : exposición a radiografías, radón (gas radiactivo del suelo) y otras fuentes aumenta riesgo de leucemia y cáncer de pulmón.

: exposición a radiografías, radón (gas radiactivo del suelo) y otras fuentes aumenta riesgo de leucemia y cáncer de pulmón. Contaminación del aire : es un factor de riesgo importante para cáncer de pulmón.

: es un factor de riesgo importante para cáncer de pulmón. Exposición a carcinógenos químicos: amianto (mesotelioma y cáncer de pulmón), benceno, cromatos, níquel, ciertos pesticidas y cloruro de vinilo en el trabajo.

Factores genéticos y biológicos:

Antecedentes familiares y genes heredados : mutaciones en genes como BRCA1/BRCA2 aumentan el riesgo de cáncer de mama, ovario y otros.

: mutaciones en genes como BRCA1/BRCA2 aumentan el riesgo de cáncer de mama, ovario y otros. Edad : el riesgo de cáncer aumenta con la edad debido a la acumulación de daño genético y menor capacidad de reparación celular.

: el riesgo de cáncer aumenta con la edad debido a la acumulación de daño genético y menor capacidad de reparación celular. Inflamación crónica : condiciones como enfermedad inflamatoria intestinal, hepatitis no viral o inflamación crónica de piel y tiroides pueden predisponer al cáncer.

: condiciones como enfermedad inflamatoria intestinal, hepatitis no viral o inflamación crónica de piel y tiroides pueden predisponer al cáncer. Inmunidad reducida: personas con sistemas inmunitarios debilitados (por enfermedades o tratamientos) tienen mayor riesgo de ciertos cánceres.

Otros factores:

Geografía : ciertas regiones tienen mayor incidencia de cánceres específicos debido a factores ambientales, dietéticos o genéticos locales.

: ciertas regiones tienen mayor incidencia de cánceres específicos debido a factores ambientales, dietéticos o genéticos locales. Fármacos y tratamientos: algunos medicamentos (como inmunosupresores o terapias hormonales) pueden aumentar ligeramente el riesgo de ciertos cánceres.

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