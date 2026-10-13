¿Qué es el adenocarcinoma pulmonar, enemigo silencioso que puso en riesgo la salud del Papa León XVI?

Al arrancar la semana, sorprendió la noticia de que el Papa León XIV ingresaría al quirófano para someterse a una cirugía donde le sería extirpado un nódulo en el pulmón derecho, lo cual en teoría no significaba un riesgo mortal. Sin embargo, después de concluido el procedimiento quirúrgico se reveló que en realidad tenía un adenocarcinoma, un tumor maligno que se origina en células glandulares.

“Para que la intervención fuera radical, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica video asistida. El examen histológico in situ ha confirmado el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal y como se sospechaba a partir de los exámenes preoperatorios”, informó el Vaticano.

De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, los adenocarcinomas llegan a generarse en las células que recubren los alvéolos, las zonas del pulmón donde ocurre el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono.

Cabe señalar que estos tumores representan alrededor de 85% de los cánceres de pulmón y, aunque es común entre los fumadores empedernidos de tabaco, existen múltiples factores para generarlos e incluso existen estudios donde se indica que hasta entre 50 y 60% de las personas afectadas por este mal ni siquiera consumían cigarrillos.

Pope Leo XIV underwent thoracic surgery at Gemelli Hospital on Tuesday afternoon, as planned, according to a statement from Dr. Luigi Carbone and Professor Stefano Margaritora released by the Holy See Press Office.



The surgeons removed the lower lobe of the Pope’s right lung,? pic.twitter.com/QAShHu1eG6 — Vatican News (@VaticanNews) October 13, 2026

La buena noticia es que, cuando se llegan a extraer estos tumores con éxito, como es el caso del pontífice de 71 años, la tasa de curación es muy elevada.

Al no generarse señales evidentes de su presencia durante sus primeras etapas, el avance de un adenocarcinoma en un pulmón afectado suele ser muy rápido y bastante peligroso.

Los síntomas palpables en enfermos con tumoraciones más avanzadas son:

• Tos persistente que no desaparece o empeora con el tiempo.

• Expectoración con rastros de sangre (hemoptisis).

• Falta de aire (disnea) o sensación de ahogo.

• Dolor en el pecho o en la parte superior de la espalda.

• Pérdida de peso sin causa aparente y fatiga

Además de cirugía, los médicos recomiendan quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia o fármacos de terapia dirigida, estos basados en el perfil genético del tumor.

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