Culicoides, un insecto de unos 2 milímetros, propaga un virus del ganado que levanta alarma entre humanos

Durante décadas, el virus Shamonda fue una rareza de manual veterinario. Identificado en Nigeria en los años sesenta, pertenece al género de los orthobunyavirus e infecta sobre todo a bovinos, aunque también se ha detectado en ovejas, cabras y équidos. Hasta este año se lo consideraba un patógeno animal de bajo riesgo, con casos esporádicos en África y Japón. Pero todo cambió en pocas semanas. El 22 de octubre de 2026, el Ministerio de Salud de Francia anunció la primera detección del virus en un ser humano.

El paciente era un hombre atendido en los Hospicios Civiles de Lyon por una enfermedad grave, con una inmunodepresión severa. Murió a comienzos de octubre. Según los reportes, falleció tras desarrollar complicaciones neurológicas.

La prensa internacional recogió el dato con titulares inquietantes: un virus que “se creía no transmisible a las personas” había dado el salto. La cautela de los expertos, sin embargo, fue inmediata.

Un sospechoso minúsculo

El principal sospechoso es un viejo conocido de los ganaderos: el Culicoides, llamado jején en varios países. Mide entre 1 y 3 milímetros, solo las hembras pican y, aunque vuelan poco, el viento puede transportarlas a grandes distancias.

No se trata de un mosquito en sentido estricto. Pertenece a la familia de los ceratopogónidos, y sus larvas se desarrollan en zonas húmedas, hojas en descomposición o aguas estancadas. Su fama sanitaria es antigua: las especies del género transmiten más de 60 virus, entre ellos los de la lengua azul, Schmallenberg y la peste equina africana, que afectan sobre todo al sector ganadero.

Cómo fue el contagio

Las investigaciones apuntan a una picadura. La hipótesis principal es la picadura de un jején en el este de Francia, donde el virus circulaba entre rumiantes, y no se ha observado transmisión de persona a persona. Medios alemanes añadieron que en esa zona se habían notificado infecciones animales por Shamonda durante la primavera y el verano.

Tampoco está claro que el virus causara la muerte. Las autoridades francesas consideran que las complicaciones cerebrales previas al deceso estuvieron muy probablemente ligadas a la infección. El ECDC, el Centro Europeo de Control de Enfermedades, precisa que se investiga si el virus provocó o contribuyó al fallecimiento, en un paciente ya gravemente enfermo.

¿Hay que alarmarse?

La respuesta oficial es que no. Las autoridades sanitarias francesas no identifican riesgo para la población general con los conocimientos actuales. El Ministerio de Agricultura español agrega que no hay riesgo para el consumidor al comer carne o lácteos, y que la pasteurización y el cocinado garantizan la seguridad.

El profesor Tom Solomon, del Pandemic Institute, resumió el espíritu del momento en declaraciones al Science Media Centre: no hay motivo de alarma, pero el caso muestra la importancia de vigilar las infecciones emergentes, sobre todo las que pueden afectar al cerebro.

Lo que no ser sabe

Las preguntas abiertas pesan más que las certezas:

Cómo se infectó exactamente el paciente y si hubo otros casos humanos que pasaron inadvertidos.

Si personas sanas pueden infectarse sin síntomas, qué signos provoca el virus y con qué frecuencia podría causar cuadros graves.

Si el Culicoides es de verdad el vector, algo que aún carece de prueba experimental.

Hay un factor que ayuda: los expertos esperan que el descenso de temperaturas en las próximas semanas reduzca la población del insecto y frene la cadena de transmisión.

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