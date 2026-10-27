Tasa de hospitalización por gripe en esta época del año es la más alta desde la temporada de 2010

La tasa de hospitalizaciones en Estados Unidos es la más alta para esta época del año desde la temporada 2009-10, aunque sigue siendo relativamente baja. Los casos positivos, las visitas a urgencias y las hospitalizaciones han aumentado desde finales del verano, según el último informe de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC)

Las personas de 65 años o más presentan la tasa más alta, seguidas por los adultos de 50 a 64 años y los niños menores de 5. Luisiana y Hawái registran actividad gripal moderada; en los demás estados es baja o mínima.

“Es demasiado pronto para saber qué virus podrían predominar o para afirmar si esto podría tener implicaciones para la eficacia de la vacuna contra la gripe esta temporada”, afirman los CDC.

Datos de Walgreens, empresa farmacéutica con una cadena de establecimientos de artículos de salud en todo el país, indican que la actividad gripal va unas cuatro semanas por delante de las últimas temporadas. La compañía también reporta aumentos interanuales en las ventas de productos para el resfriado y la gripe, las pastillas para la tos y las pruebas caseras de COVID-19 y gripe, recogió ABC News.

Los estados que poseen una mayor tasa de incidencia gripal, según la venta de medicamentos, son California, Florida, Hawái, Nevada y Washington.

La recomendación sigue siendo vacunarse

Los CDC recomiendan la vacuna anual contra la gripe para todas las personas mayores de 6 meses.

Los antivirales con receta pueden reducir la gravedad y la duración de la enfermedad, y son más eficaces si se empiezan a tomar pronto. Aún no se sabe qué virus predominarán ni si las mutaciones tendrán efectos sobre la eficacia de la vacuna.

Medidas preventivas útiles

Mascarilla bien ajustada en interiores concurridos, transporte público o cuando convivas con alguien enfermo; también reduce la transmisión si tú estás enfermo.

Lavado frecuente de manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos; usa desinfectante con alcohol si no hay agua disponible.

Evita tocarte ojos, nariz y boca, porque los virus pueden entrar por esas vías tras tocar superficies contaminadas.

Ventilación y aire limpio: abre ventanas, usa purificadores de aire cuando sea posible y prefiere reuniones al aire libre.

Limpieza de superficies de alto contacto —manijas, teléfonos, teclados, mesas—, especialmente en hogares o lugares de trabajo.

Distancia de personas con síntomas respiratorios y evita contacto cercano si hay brotes o mucha circulación viral.

Etiqueta respiratoria: tose o estornuda en el codo o un pañuelo desechable y bótalo de inmediato.

Quedarse en casa si estás enfermo: los CDC aconsejan permanecer en casa hasta que los síntomas mejoren y hayan pasado al menos 24 horas sin fiebre, sin medicamentos antifebriles.

Sí ya tienes síntomas

Consulta pronto a un profesional de salud si perteneces a un grupo de riesgo o si los síntomas son intensos.

Los antivirales contra la influenza, como oseltamivir, funcionan mejor cuando se inician dentro de las primeras 48 horas del inicio de síntomas; no son sustitutos de la prevención

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