Se desarrolla silenciosamente: la detección precoz puede reducir las muertes por cáncer de pulmón

Una de las características del cáncer es que puede desarrollarse silenciosamente y aparecer a cualquier edad, a menudo sin síntomas. Por eso, es vital para muchos tipos de cáncer realizarse pruebas de detección precoz, la mejor manera de diagnosticar la enfermedad a tiempo y reducir el riesgo de muerte.

El cirujano Daniel J. Boffa, presidente de la Comisión de Cáncer del Colegio Americano de Cirujanos y cirujano torácico de la Universidad de Yale, declaró a Fox News Digital que las pruebas de detección pueden reducir en un 20% el riesgo de morir por la enfermedad. Sin embargo, muchos estadounidenses que reúnen los requisitos no se realizan el examen, lo que se traduce en “decenas de miles de muertes prevenibles cada año”.

Particularmente, el cáncer de pulmón en etapa temprana suele no presentar síntomas. Cuando aparecen, pueden incluir tos persistente, falta de aire o sangre al toser.

Quiénes deben considerar una tomografía anual

Las pautas recomiendan una tomografía computarizada de baja dosis cada año para personas de 50 a 80 años con antecedentes de tabaquismo que cumplan los criterios de riesgo establecidos. Pero antes de hacerse la prueba, la Sociedad Americana del Cáncer (ACS) aconseja conversar con un profesional de salud sobre sus beneficios, limitaciones y posibles riesgos. También se recomienda ofrecer apoyo para dejar de fumar.

“Espero que dentro de cuatro o cinco años, una tomografía computarizada de detección solo sirva como prueba confirmatoria después de que se haya realizado un análisis de sangre positivo en el consultorio del médico”, afirma el galeno.

Boffa señaló que los avances en el tratamiento del cáncer de pulmón han mejorado la supervivencia, incluso en etapas avanzadas, por lo que las pruebas de detección no deben considerarse un camino hacia un diagnóstico terminal.

Los no fumadores siguen sin pautas claras

Aunque una parte de los casos ocurre en personas que nunca fumaron, no existe una guía establecida de detección para este grupo.

Boffa señala que se investiga cómo identificar a quienes podrían beneficiarse. Mientras tanto, las personas con antecedentes familiares directos de cáncer de pulmón pueden consultar con su médico sobre la detección.

Un hallazgo anormal no significa necesariamente cáncer

La mayoría de los nódulos detectados son benignos y pueden deberse a infecciones, cicatrices o inflamación. La tomografía dura pocos minutos, y los resultados suelen estar disponibles en unos días.

Los médicos recomiendan hablar de antemano sobre qué significaría un resultado anormal y cuáles serían los pasos siguientes.

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