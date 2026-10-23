Una vacuna personalizada reduce el riesgo de recaída del melanoma en 42%

La vacuna experimental de ARNm, administrada junto con Keytruda después de la cirugía, redujo en un 42% el riesgo de que el melanoma reapareciera o de que los pacientes murieran, frente al uso de Keytruda solo. Los resultados corresponden a un seguimiento mediano de unos dos años y se presentarán en Madrid ante la Sociedad Europea de Oncología Médica.

Aunque las empresas informaron de una tendencia favorable, todavía es pronto para determinar si el tratamiento ayuda a los pacientes a vivir más tiempo. El estudio continuará para evaluar la duración del beneficio y la supervivencia general.

Recordemos que fue en agosto cuando se supo que esta primera vacuna personalizada contra el cáncer basada en ARNm había tenido éxito en un ensayo clínico de fase avanzada para el melanoma.

“Esta nueva vacuna es algo que nunca habíamos visto antes en cuanto a la eficacia que ha demostrado y la forma en que funciona”, dijo a CNN el Dr. Michael Postow, jefe del servicio de melanoma del Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

Tratamiento personalizado

Es de destacar que el tratamiento se diseña a partir del tumor de cada paciente. Tras la extirpación quirúrgica del cáncer, se analiza una muestra del tumor para identificar marcadores genéticos. Con esa información se elabora una vacuna individualizada que busca reforzar la respuesta inmunitaria contra las células cancerosas del paciente.

“Ojalá la cirugía por sí sola fuera curativa, pero sabemos por muchísimos estudios que los pacientes en esa situación tienen una probabilidad muy alta de que la enfermedad reaparezca en algún lugar, ya sea en ganglios linfáticos adicionales u otras partes del cuerpo como los huesos, el hígado, los pulmones o el cerebro”, añadió Postow. De allí la importancia de este tratamiento.

Este enfoque es distinto al de la inmunoterapia convencional. La tecnología utiliza ARNm es la misma utilizada en la vacuna contra la COVID-19 de Moderna, pero se dirige a las características del tumor. En el ensayo, 1,136 pacientes recibieron Keytruda y fueron asignados a la vacuna experimental o a un placebo.

Resultados impulsan el interés

Merck y Moderna dijeron que mantienen conversaciones con las autoridades reguladoras, lo que apunta a una posible solicitud de aprobación en Estados Unidos. También estudian la tecnología para otros tipos de cáncer, incluidos los de pulmón y páncreas.

La terapia aún no tiene un nombre comercial (llamada por ahora intismeran) ni un precio anunciado. Mientras algunos analistas prevén que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) podría aprobarla el próximo año, inversores y especialistas esperan más datos, en particular sobre su eficacia a largo plazo y en otros cánceres.

Candidatos a recibir esta vacuna

Los candidatos a recibir esta vacuna son pacientes con melanoma cutáneo de alto riesgo que ya fue extirpado por completo mediante cirugía, específicamente en estadios IIB, IIC, III o IV, y que siguen teniendo un riesgo significativo de recurrencia pese a no tener enfermedad visible.

Perfil del paciente:

Melanoma cutáneo , no melanoma uveal ni mucoso, ya que los resultados actuales no se pueden extrapolar automáticamente a esos tipos.

, no melanoma uveal ni mucoso, ya que los resultados actuales no se pueden extrapolar automáticamente a esos tipos. Estadio IIB a IV tras la resección quirúrgica completa del tumor primario, ganglios afectados y, en algunos casos, metástasis resecables.

tras la resección quirúrgica completa del tumor primario, ganglios afectados y, en algunos casos, metástasis resecables. Enfermedad microscópica residual posible : aunque no se ve tumor en las pruebas, pueden quedar células tumorales capaces de causar una recaída.

: aunque no se ve tumor en las pruebas, pueden quedar células tumorales capaces de causar una recaída. Apto para tratamiento adyuvante con pembrolizumab, porque la vacuna intismeran se estudia y administra en combinación con esta inmunoterapia.

Quiénes no encajan todavía:

No son candidatos, según la evidencia disponible, los pacientes con melanoma de bajo riesgo, con enfermedad metastásica irresecable o con tipos distintos del melanoma cutáneo, como el uveal o mucoso.

Por qué después de la cirugía:

La estrategia es adyuvante: se administra cuando la carga tumoral es mínima o invisible, para entrenar al sistema inmunitario contra las mutaciones específicas del tumor de cada paciente antes de que pueda reaparecer. En el ensayo de fase III, esta combinación redujo el riesgo de recurrencia o muerte en un 42% frente al esquema de comparación.

En la práctica, un oncólogo evaluaría el estadio, la extensión ganglionar, si la extirpación fue completa, el estado general del paciente y su elegibilidad para pembrolizumab antes de considerarlo candidato.

También te puede interesar:

· Una sola dosis, el nuevo debate sobre la vacuna contra el VPH

· Comienza temporada de virus respiratorios: ¿qué vacunas recomiendan los médicos?

· Cambios en las recomendaciones sobre la vacuna contra la hepatitis B podrían dejar vulnerables a millones de niños