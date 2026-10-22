Un virus mutado provoca una temporada de gripe temprana en EE.UU.

La temporada de gripe comenzó unos dos meses y medio antes de lo esperado y apareció primero en la costa oeste, en lugar de avanzar desde el sur, algo inusual, señaló el Dr. Alex Greninger, jefe de la División de Diagnóstico de Enfermedades Infecciosas del Departamento de Medicina de Laboratorio de la Universidad de Washington, recogió CNN.

En Washington, cerca de una de cada diez pruebas de gripe dio positivo la semana pasada, según datos del Departamento de Salud Pública estatal. Aunque los casos aumentan en todo el país, la actividad nacional aún está por debajo del umbral de propagación generalizada, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Este adelanto de la temporada de gripe ha tomado por sorpresa a muchas personas que, posiblemente, ni siquiera habían pensado todavía en ponerse la vacuna anual contra la gripe.

El virus predominante en los estados del Pacífico llegó desde Asia y es una variante de H1N1 con la mutación G155E, explicó Greninger. Esto podría ayudar a evadir parcialmente la respuesta inmunitaria. La mutación surgió después de que se eligieran las cepas para la vacuna de este año, por lo que se espera que la vacuna ofrezca cierta protección, aunque no esté diseñada para esa variante específica.

Propagación de la gripe

“Diría que todos los estados de la región del Pacífico comenzaron su temporada muy pronto; sin embargo, a medida que avanza la temporada, observamos una propagación hacia el este, por lo que todas las regiones del país están registrando un aumento en este momento”, señaló a CNN la Dra. Caitlin Rivers, epidemióloga que dirige el Centro para la Innovación en la Respuesta a Brotes en la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins.

Entretanto, en la región que abarca Arizona, California, Hawai y Nevada, la proporción de pruebas de gripe que dieron positivo alcanzó al menos el 10% la semana pasada; y en el sur del país se está acercando rápidamente a esas cifras, indicó Rivers, quien realiza un seguimiento detallado de la gripe a través de su boletín informativo Force of Infection.

Expertos instan a vacunarse

Como la temporada se adelantó, especialistas recomiendan no esperar para vacunarse. Las vacunas se seleccionan con meses de anticipación y muchas aún se producen en huevos, un proceso económico pero lento.

La tecnología de ARNm podría permitir desarrollar vacunas más rápido, aunque su uso futuro dependerá también de factores económicos.

No obstante, los expertos aún no saben si el inicio temprano hará que la temporada sea más grave. También contemplan la posibilidad de una segunda oleada de casos, después del pico de H1N1, durante los meses de invierno.

¿Cuánto tiempo después de vacunarse comienza la protección?

La protección contra la gripe tarda aproximadamente 2 semanas en alcanzar su nivel óptimo tras la vacuna, y suele durar unos 6 a 12 meses; por eso se recomienda vacunarse cada año antes de la temporada gripal.

Cuándo empieza a protegerte:

La respuesta inmunitaria comienza a desarrollarse en los primeros días.

Puede haber protección significativa desde la primera semana, pero la mayor concentración de anticuerpos se alcanza alrededor de las 2 semanas .

. Durante ese periodo todavía puedes infectarte si te expones al virus.

Cuánto dura:

La inmunidad disminuye con el tiempo, y se estima que dura aproximadamente 12 meses .

. Además, los virus de la gripe cambian cada temporada, por lo que la vacuna se actualiza anualmente.

Por ello, la vacunación anual es la forma de mantener protección adecuada, especialmente si perteneces a un grupo de riesgo.

La vacuna no protege contra otros virus respiratorios, como el resfriado común o el COVID-19, aunque reduce el riesgo de gripe y, si la contraes, puede hacerla más leve.

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