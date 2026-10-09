Las tasas hipotecarias suben por séptima semana consecutiva

Comprar una casa en Estados Unidos se ha convertido en un desafío para muchas familias que esperan encontrar mejores condiciones de financiamiento. El precio de las viviendas, los gastos cotidianos y la incertidumbre económica siguen pesando sobre los presupuestos, mientras que los cambios en las tasas hipotecarias complican los planes de quienes buscan convertirse en propietarios.

Según la última encuesta de Freddie Mac, publicada este jueves, la tasa promedio de las hipotecas fijas a 30 años aumentó al 7.4%, frente al 7.28% de la semana anterior. Se trata de la séptima semana consecutiva de incrementos y de un nivel considerablemente superior al 6.3% registrado hace un año.

El encarecimiento también alcanzó a los préstamos con plazos más cortos, ya que la tasa promedio de las hipotecas fijas a 15 años subió al 6.73%, desde el 6.6% de la semana previa, lo que representa un nuevo obstáculo para quienes buscan reducir el costo total de su financiamiento.

¿Por qué siguen aumentando las tasas hipotecarias?

Uno de los factores que explica esta tendencia es el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años, una referencia que influye en el comportamiento de las tasas hipotecarias. Durante esta semana, su rendimiento promedió el 5.28%, nueve puntos básicos por encima del registrado la semana anterior.

“Una combinación perniciosa de expectativas inflacionarias, una venta masiva en el mercado de bonos y el aumento de los déficits fiscales que requieren la emisión de nueva deuda está impulsando al alza los rendimientos de los bonos, y las tasas hipotecarias están siguiendo la misma tendencia”, explicó Joel Berner, economista sénior de Realtor.com, a FOX Business.

Aunque las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) no determinan directamente las tasas hipotecarias, sus efectos sobre los mercados financieros y las expectativas económicas pueden influir en su evolución. La inflación y las tensiones geopolíticas también contribuyen a mantener la incertidumbre.

El repunte se produce después de que, a principios de octubre, otro indicador del sector mostrara tasas hipotecarias de hasta el 7.49%, según datos de la Asociación de Banqueros Hipotecarios (MBA). No es que las cifras se contradigan, ya que corresponden a mediciones distintas, publicadas por organizaciones diferentes.

Tasas elevadas complican la compra de vivienda en EE.UU.

El encarecimiento del financiamiento ya representa un problema para compradores que tenían dificultades para cubrir el enganche, los pagos mensuales y otros gastos asociados con una vivienda. Además, el aumento de las tasas puede reducir la cantidad de dinero que una familia consigue financiar con el mismo presupuesto.

Berner advirtió que los altos intereses “tienen al mercado inmobiliario asustado”. También señaló que las ventas de viviendas pendientes disminuyeron en términos interanuales durante agosto y septiembre, mientras algunos vendedores han tenido que reducir sus precios al ritmo más acelerado en cuatro años.

Pese a estas dificultades, el mercado presenta algunas oportunidades para quienes cuentan con recursos suficientes para comprar sin recurrir a una hipoteca. Según Berner, los precios bajaron un 1.4% interanual y el inventario de viviendas disponibles aumentó un 5.4% en el mismo periodo.

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