Ventas de viviendas pendientes aumentaron un 0.3% en agosto, según NAR

Según datos publicados este jueves por la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR), las ventas de viviendas aumentaron un 0.3% hasta los 71.2 puntos durante el mes pasado; no obstante, expertos advierten que esta inesperada mejora podría ser temporal ante el disparo de las tasas hipotecarias en las últimas semanas.

Al respecto, Lawrence Yun, economista jefe de la NAR, comentó que “a nivel nacional, la firma de contratos hoy en día se sitúa aproximadamente un 30% por debajo de los niveles de los años previos a la pandemia”, dijo a Reuters.

Y es que en los últimos meses la fluctuación de las tasas hipotecarias ha provocado que tanto los propietarios como los futuros compradores se mantengan al margen del mercado esperando una mayor estabilidad, lo que ha provocado una caída en la demanda de viviendas.

“La actividad transaccional alcanzó su punto máximo en 2021, cuando los tipos de interés hipotecarios cayeron a cerca del 3%, un mínimo histórico, y no se ha vuelto a alcanzar ese nivel desde entonces”, destacó Yun.

El informe de NAR también detalló que las ventas de viviendas pendientes cayeron un 4.7% interanual el mes pasado, y las regiones donde más disminuyeron los contratos fueron Noreste y Medio Oeste, mientras que, en el Sur y Oeste, se notó un ligero aumento.

El sector de compraventa no solo se ha visto afectado por las tasas hipotecarias más altas, sino también por la falta de inventario que ha provocado un aumento exponencial de los precios de las viviendas.

Por otra parte, este jueves se publicó un informe sobre el sector de la construcción que aumentó sorpresivamente un 7.6% en la construcción de viviendas unifamiliares en agosto hasta alcanzar las 918,000 unidades en su tasa anual.

Sin embargo, los expertos sugieren que esta mejora también podría ser temporal, ya que el sector se ha visto fuertemente afectado por los elevados precios de los materiales de construcción ante las altas tarifas arancelarias y la inflación, además de la escasez de mano de obra por las fuertes políticas migratorias.

Sigue leyendo: