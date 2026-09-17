La construcción de viviendas unifamiliares en EE.UU. aumentó 7.6% en agosto

De acuerdo con un informe publicado este jueves por la Oficina del Censo del Departamento de Comercio, la construcción de viviendas unifamiliares en Estados Unidos aumentó sorpresivamente un 7.6% durante el mes de agosto, alcanzando una tasa anual de 918,000 unidades.

Aunque el sector de la construcción mostró un aumento el mes pasado, especialistas sugieren que esta mejora podría ser temporal, ya que el mercado continúa afectado ante la elevada inflación que ha disparado los precios de los materiales.

Según el análisis, el mes pasado los permisos para la construcción unifamiliar cayeron un 1.8% hasta las 878,000 unidades, mientras que los permisos de construcción para viviendas multifamiliares cayeron un 3.1% hasta las 467,000 unidades. En general, los permisos disminuyeron un 2.7% el mes pasado, pero aumentaron un 3.5% interanual.

El estado actual del sector ha provocado una caída considerable en la confianza de los constructores de vivienda, alcanzando su nivel más bajo durante septiembre, según una encuesta de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB).

El descontento fue atribuido a varios factores, como la escasez de mano de obra tras las fuertes políticas migratorias ejercidas actualmente en la administración de Donald Trump, el alza de los precios de los materiales de construcción que ha frenado tanto la construcción como reparaciones de las viviendas debido a la imposición de nuevas tarifas arancelarias, aunado al aumento de las tasas hipotecarias.

Este último no solo ha frenado al sector de la construcción, sino también a los propietarios y futuros compradores, quienes se mantienen al margen del mercado esperando que los tipos de endeudamiento nuevamente se estabilicen.

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