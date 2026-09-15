La tasa hipotecaria en EE. UU. alcanza el 7%, el nivel más alto de este año

De acuerdo con datos del índice Mortgage News Daily, esta semana las tasas hipotecarias en Estados Unidos aumentaron hasta los 7.17% en su tipo fijo a 30 años, posicionándose como uno de los niveles más altos de este año y desde que el presidente Donald Trump inició su segundo mandato.

En su último reporte, el director de operaciones de Mortgage News Daily, Matthew Graham, expresó que este aumento se ha tratado de un ascenso gradual impulsado por varios factores, entre los que destacan las expectativas de inflación, la elevada emisión de bonos y la resiliencia económica. “Estos tres elementos están sujetos a cierta variabilidad en el futuro”, dijo.

Para el cierre del 2025 y principios de este año, los tipos hipotecarios rondaban el 6%; sin embargo, su incremento se debe a la incertidumbre económica provocada por la guerra entre Estados Unidos e Irán desde finales de febrero, que ha generado el encarecimiento de los precios de la energía, disparando la inflación nuevamente por encima del 3% e influyendo en el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, que esta semana rozó el 5%, siendo de los niveles no vistos desde 2007.

Todo apunta a que este año, el mercado inmobiliario continuará ajustado no solo por los tipos de hipotecas, sino también por la falta de inventario que ha provocado un considerable aumento de los precios de las viviendas, alejando a los futuros propietarios y compradores del sector.

En este sentido, analistas del mercado coinciden en que las tasas hipotecarias se mantendrán altas este año de continuar la guerra en Oriente Medio. “El problema actual del mercado radica en la reciente escalada de tensiones en Oriente Medio que ha elevado los precios del petróleo, reavivando la preocupación por la inflación y haciendo que los rendimientos y las tasas hipotecarias vuelvan a subir”, señala Jiayi Xu, economista sénior de Realtor.com.

Otro factor, aunque no de influencia directa, son los tipos de interés de la Reserva Federal; las expectativas de un aumento en su reunión pautada para este miércoles 16 de septiembre son cada vez mayores. Esto podría mantener las presiones sobre las hipotecas y enfriaría al mercado de compraventa de viviendas a corto plazo.

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