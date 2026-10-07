Tasas hipotecarias en EE.UU. aumentaron hasta 7.49% en la primera semana de octubre

Según datos publicados este miércoles por la Asociación de Banqueros Hipotecarios (NAR), las tasas hipotecarias se dispararon hasta su nivel más alto en casi tres años, ubicando su tipo fijo a 30 años en los 7.49% en los primeros días de octubre, lo que continúa empeorando la asequibilidad de las viviendas en medio además de precios elevados de los inmuebles que en algunos estados alcanzan los más de $400,000 dólares.

La reacción del sector inmobiliario se debe a varios factores, entre ellos el disparo de la inflación provocado por el encarecimiento de los precios de la energía generado por el conflicto con Irán desde finales de febrero, que ha estremecido a los mercados e impulsado uno de los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años más altos en los últimos 24 años.

“El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro podría suponer un obstáculo al incrementar los costes de endeudamiento para los hogares y las empresas”, indicó recientemente Therien, analista sénior de Edward Jones.

El aumento tan pronunciado de la subida de las tasas hipotecarias en las últimas semanas no es una buena noticia ni para los propietarios de viviendas, ni para futuros compradores que esperan tipos de endeudamiento más bajos para volver al mercado, ni tampoco para los vendedores, quienes señalan un sector inmobiliario mucho más ajustado que en años anteriores debido, además, a la falta de inventario.

Al respecto, Joel Kan, economista jefe adjunto de la MBA, comentó que “muy pocos propietarios tienen incentivos para refinanciar a estas tasas, y el aumento en los costos de los préstamos ha provocado que muchos posibles prestatarios se retiren del mercado de compra”.

Un informe también publicado este miércoles por MBA dio a conocer que las solicitudes de préstamos hipotecarios cayeron un 4.2%, siendo uno de los más bajos desde hace un año, cuando disminuyó 5.0% en febrero 2025.

Finalmente, ante la situación del mercado actual, especialistas en el sector como Hannah Jones de Realtor.com recomiendan que “en un entorno de tipos de interés tan volátil, lo mejor que pueden hacer los compradores es proteger su presupuesto de las fluctuaciones de los tipos”, indicó Jones.

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