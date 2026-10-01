PIB de EE.UU. creció a una tasa anualizada del 2.2% en el segundo trimestre de este año

De acuerdo con datos publicados este miércoles por la Oficina de Análisis Económico (BEA) del Departamento de Comercio, el PIB en Estados Unidos creció a una tasa anualizada del 2.2% durante el segundo trimestre de este año, comprendido entre abril, mayo y junio, tras crecer a un ritmo del 2.1% durante el primer trimestre.

Según el análisis, en términos generales, para la primera mitad de este año, la economía estadounidense muestra un sólido crecimiento de 2.15%, en comparación con datos del año pasado, cuando se registró un incremento del 2.4% en el tercer trimestre y 0.5% en el cuarto trimestre para el cierre de una tasa anualizada del 2.1% en 2025.

¿Cuáles fueron los factores que contribuyeron al crecimiento del PIB?

En el informe se registró un incremento en el gasto de los consumidores en esparcimiento, vehículos y artículos básicos. Además de la inversión en estructuras no residenciales como centros de datos, comerciales y sanitarios, y un notorio aumento tanto de las exportaciones como de las importaciones.

Por lo que la entidad registró un aumento del 4.6% en las ventas finales reales del segundo trimestre, la cual es la suma entre el gasto de los consumidores y la inversión bruta privada.

Por otro lado, entre los sectores que contribuyeron al crecimiento del PIB durante el segundo trimestre de este año estuvieron el mercado inmobiliario y arrendamientos, finanzas, información y fabricación de bienes duraderos, mientras que transporte, comercio minorista y fabricación de bienes no duraderos fueron los sectores que contrarrestaron el crecimiento tras una notoria disminución.

Las cifras presentadas este miércoles superaron las expectativas de los economistas, quienes calculaban un crecimiento del PIB de tan solo el 1.5% debido a la variedad de obstáculos a los que se ha enfrentado la economía en los primeros meses de este año.

Al respecto, Gregory Daco, economista jefe de EY-Parthenon, comentó: “No se puede pasar por alto que el crecimiento podría haber sido más fuerte, potencialmente con un control del 3% y la inflación más baja, más cercana al objetivo del 2% de la Reserva Federal, de no haberse producido esos impactos”, mencionando entre ellos el conflicto geopolítico, el encarecimiento de los precios de la energía y las restrictivas políticas migratorias.

Por su parte, el analista de inversiones de eToro, Bret Kenwell, expresó que por ahora la economía muestra señales de estabilidad, aunque el dinamismo sigue siendo moderado. “La conclusión más importante podría ser que el consumo personal superó las expectativas, lo que refuerza la idea de un consumidor resiliente incluso cuando la inflación continúa superando el crecimiento salarial”, destacó.

Sigue leyendo: