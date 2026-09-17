Solicitudes de subsidio por desempleo disminuyeron drásticamente durante la segunda semana de septiembre

Este jueves, el Departamento de Trabajo indicó en su informe semanal que las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos disminuyeron a 196,000 durante la segunda semana de septiembre, representando la cifra más baja desde julio e indicando que, aunque el mercado laboral se mantiene ajustado con un ritmo de contratación lento, los despidos siguen siendo menos frecuentes.

Hasta los momentos, las solicitudes de subsidio por desempleo se mantienen en el rango de las 200,000 y 230,000 por semana, pese a que el mercado laboral también ha sido uno de los sectores mayormente afectados por la incertidumbre económica y política provocada por el conflicto en Oriente Medio.

La tasa de desempleo se sigue manteniendo en el 4%, mientras que la economía se recupera con la creación de 162,000 puestos de trabajo durante el mes de agosto, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS); sin embargo, siguen estando por debajo de los 166,000 puestos de trabajo mensuales registrados en 2023 y 2024 o los 491,000 mensuales del 2021 y 2022 durante el mayor auge de contratación.

La salud del mercado laboral es un indicador clave para la toma de decisiones de la Reserva Federal, que durante su reciente reunión aumentó las tasas de interés por primera vez en tres años ante las fuertes presiones inflacionarias.

No obstante, tanto el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, como el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) coincidieron en que las condiciones del mercado están siendo actualmente favorables como para aumentar los tipos de fondos federales. “La creación de empleo ha seguido el ritmo de la fuerza laboral, y la tasa de desempleo apenas ha variado”, destacó el Comité.

Mientras que, en su alocución de este miércoles 16 de septiembre tras finalizar la reunión, Warsh señaló que la economía estadounidense parece estar fortaleciéndose, mencionando los datos del mercado laboral como un buen indicador.

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