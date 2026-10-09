Precio del dólar en México hoy, 9 de octubre del 2026: ¿cómo cierra esta semana de octubre?

El peso mexicano llega al cierre de la semana con movimientos que pueden marcar una diferencia para quienes necesitan cambiar dólares, pagar gastos en Estados Unidos o enviar dinero a sus familiares en México. Conocer el tipo cambiario puede ser una noticia ambivalente para los habitantes del país vecino, porque mientras un peso débil provoca una devaluación de su moneda, para quienes reciben remesas en dólares, significa más dinero en sus bolsillos.

Este viernes 9 de octubre, el dólar estadounidense se cotizó en un promedio de $18.16 pesos mexicanos durante la apertura, una disminución de 0.18% frente a los $18.20 pesos del cierre anterior, de acuerdo con datos de Dow Jones. Otras referencias del mercado sitúan la cotización alrededor de los $18.17 pesos por billete verde.

Durante los últimos siete días, el dólar acumula una ligera caída de 0.02% frente al peso mexicano. En la comparación interanual, la divisa estadounidense registra un descenso de 1.17%, lo que significa que su valor es menor que el observado en el mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, el comportamiento reciente del tipo de cambio muestra señales de inestabilidad. La volatilidad se ubica en 9.15%, por encima de la referencia de 7.8%. Esto indica que el precio del dólar presenta movimientos más amplios de lo habitual, por lo que quienes necesitan comprar o vender divisas podrían encontrar diferencias en las cotizaciones a lo largo del día.

El jueves fue una jornada complicada para la moneda mexicana. El peso registró el peor desempeño entre una cesta de las principales divisas, después de que la minuta del Banco de México (Banxico) dejara abierta la posibilidad de nuevos recortes a la tasa de interés de referencia.

La moneda mexicana llegó a negociarse en $18.23 pesos por dólar durante la sesión y terminó las operaciones alrededor de los $18.1950 pesos, con una pérdida de 1.2%, pese a que el dólar estadounidense perdió fuerza durante parte de la jornada.

De acuerdo con Banxico, el dólar cerró el jueves en $18.2025 pesos, una referencia calculada a partir del promedio de las operaciones bancarias. En el mercado cambiario electrónico, donde el precio cambia durante toda la jornada, la divisa terminó alrededor de los $18.19 pesos.

Por su parte, el tipo de cambio FIX determinado por Banxico y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) quedó establecido en $18.1128 pesos por dólar para este viernes 9 de octubre.

Asimismo, el tipo de cambio utilizado para pagar obligaciones denominadas en dólares estadounidenses se fijó en $17.9780 pesos por cada divisa verde.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Para quienes necesitan comprar dólares en efectivo o venderlos en una sucursal bancaria, es importante revisar tanto el precio de compra como el de venta. Las instituciones financieras aplican cotizaciones distintas, por lo que el monto que recibas este viernes 9 de octubre puede cambiar dependiendo del banco:

BBVA México : compra en $17.33 pesos y venta en $18.47 pesos .

: compra en $17.33 pesos y . Banamex: compra en $17.65 pesos y venta en $18.67 pesos.

y venta en $18.67 pesos. Banco Azteca: compra en $17.25 pesos y venta en $18.74 pesos.

Banorte: compra en $17.10 pesos y venta en $18.65 pesos.

Con las referencias bancarias de este viernes, Banamex registra el precio de compra más elevado, lo que significa que paga más por los dólares de sus clientes entre las instituciones señaladas. Por otro lado, BBVA México ofrece el precio de venta más bajo, por lo que sus dólares resultan más baratos para quienes necesitan comprarlos.

Para los mexicanos que viven en Estados Unidos y envían dinero a sus familiares, el tipo de cambio puede determinar cuánto reciben sus seres queridos al otro lado de la frontera. Este viernes, las referencias de algunas compañías de transferencias internacionales son las siguientes:

Western Union: $17.61 pesos mexicanos por cada $1 dólar enviado .

. MoneyGram: $18.60 pesos mexicanos por cada $1 dólar .

. Wise: $18.05 pesos mexicanos por cada $1 dólar enviado desde Estados Unidos.

Estas cantidades sirven como referencia, pero no garantizan que el destinatario reciba exactamente ese monto. Las comisiones, los métodos de pago y las condiciones de cada servicio pueden modificar la cantidad final.

El peso podría continuar sujeto a movimientos mientras los mercados asimilan las señales de Banxico y las decisiones de la Reserva Federal. Por eso, antes de comprar dólares, venderlos o enviar una remesa, revisa la cotización vigente y confirma el monto final de la operación. Los precios pueden cambiar varias veces durante el día y no siempre coinciden con los publicados al inicio de la jornada.

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