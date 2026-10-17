Cuáles monedas de cinco centavos de hace 100 años valen mucho dinero

Antes de gastar las monedas que recibes como cambio en Estados Unidos, vale la pena prestar atención a sus fechas y diseños. Algunas piezas antiguas despiertan tanto interés entre los coleccionistas que pueden alcanzar precios muy superiores a su valor original, aunque encontrar una de ellas no garantiza ganar miles de dólares.

Esta es una de las monedas de cinco centavos más codiciadas del mercado. Solo se conocen cinco ejemplares, lo que explica su rareza.

Según los registros de ventas citados por Luxe Digital y USA Today, una pieza con calificación PR66 se vendió por $4.56 millones de dólares en 2018. Otro ejemplar, calificado como PR63, alcanzó $4.2 millones de dólares en 2022.

Esta moneda destaca por un error en la fecha: el número 7 de 1917 todavía se distingue debajo del 8. Esa particularidad la convierte en una pieza buscada por los coleccionistas.

Según Luxe Digital, un ejemplar en excelente estado se vendió por $350,750 dólares en 2006. Sin embargo, el precio depende de la autenticidad y la conservación de cada moneda.

La letra S indica que esta moneda fue acuñada en San Francisco. En 1926 se produjeron solo 970,000 ejemplares de esta variante.

El Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS) registra la venta de una pieza calificada MS66 por la Corporación de Garantía Numismática (NGC) en $322,000 dólares durante una subasta de Bowers and Merena en 2008.

Esta moneda conserva los rayos alrededor del número cinco en el reverso, un detalle que la distingue de otras piezas de su época. Durante 1867, el diseño fue modificado para eliminar esos elementos.

Según PCGS, un ejemplar calificado PR66 por NGC se vendió por $132,250 dólares en una subasta de Heritage Auctions en 2004.

¿Cómo identificar una moneda valiosa?

También existen monedas de cinco centavos de plata acuñadas durante la Segunda Guerra Mundial que pueden valer más que su denominación. The Spruce Crafts señala que algunos ejemplares pueden partir de aproximadamente $16 dólares, según sus características.

Si encuentras una moneda antigua, revisa la fecha, la marca de acuñación y posibles errores. No la limpies, porque podrías dañar su superficie y reducir su valor. Antes de venderla, compara subastas verificadas y considera una evaluación profesional: el precio anunciado no siempre coincide con el que un comprador está dispuesto a pagar.

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