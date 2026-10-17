¿Por qué no es suficiente el COLA del Seguro Social de 3.6%?

Recibir más dinero cada mes siempre es una buena noticia, especialmente para los jubilados que dependen del Seguro Social para pagar la renta, comprar alimentos y cubrir sus facturas. Sin embargo, un cheque más grande no siempre significa que el dinero alcance para más. Cuando los gastos cotidianos siguen aumentando, el alivio puede durar poco.

El 14 de octubre se anunció el ajuste por costo de vida (COLA) del Seguro Social para 2027, que será del 3.6%. Aunque supera el 2.8% de 2026, existen varios motivos por los que los beneficiarios podrían sentir que el incremento no es suficiente.

Medicare podría reducir el aumento que llega al bolsillo

Según AARP, organización independiente y sin fines de lucro que defiende los derechos de los mayores de 50 años, el beneficio mensual promedio pasaría de $2,087.52 dólares a $2,162.67 dólares. Esto representa $75.15 dólares adicionales al mes, o $901.81 dólares al año.

Sin embargo, esa cantidad no necesariamente llegará completa al bolsillo de los jubilados que tienen Medicare, ya que la prima de la Parte B se descuenta directamente de muchos beneficios del Seguro Social.

“El COLA es un ajuste para compensar los precios que ya subieron, y si usted tiene Medicare, es un ajuste con un déficit, porque la Parte B se deduce de su cheque antes de que usted reciba el dinero“, explicó a USA Today Mike Boshardy, el fundador y director ejecutivo de The Medicare Pocket Protector, un sitio de comparación de planes de Medicare.

Según sus estimaciones, después de considerar el aumento previsto de $6.60 dólares en la prima mensual de Medicare Parte B, el incremento neto podría quedar aproximadamente entre $64 y $68 dólares para el jubilado promedio.

La prima estándar proyectada para 2027 sería de $209.50 dólares mensuales, frente a los $202.90 dólares de 2026. No obstante, esa cifra deberá confirmarse oficialmente.

Los gastos médicos no aumentan al mismo ritmo que el COLA

De acuerdo con expertos, otro problema es la fórmula utilizada para calcular el ajuste. El COLA se basa en un índice de precios que refleja los gastos de los trabajadores urbanos, pero los jubilados suelen destinar una mayor proporción de sus ingresos a la atención médica.

Esto significa que una persona jubilada que paga consultas médicas, medicamentos y primas de seguro puede enfrentar aumentos superiores a los que refleja el índice general. Aunque su beneficio suba un 3.6%, sus gastos personales podrían crecer más rápido.

Boshardy también cuestionó la manera en que se contabilizan las primas de Medicare.

“Las primas de Medicare apenas se reflejan en el cálculo: se fijan por ley una vez al año, no se miden en las farmacias”, explicó Boshardy.

De acuerdo con Scott Siff, fundador y director ejecutivo de Pivoters, una plataforma de búsqueda de empleo para mayores de 55 años, a esto se suma que los costos se encarecen antes de que el nuevo ajuste entre en vigor.

“Los jubilados ya se han visto obligados a financiar estos gastos adicionales inflados durante aproximadamente 18 meses antes de recibir el ajuste en sus beneficios“, señaló Siff.

En otras palabras, cuando llega el aumento de enero, muchas personas ya llevan meses pagando precios más altos.

¿De cuánto debería ser el COLA para ayudar más?

Una encuesta de AARP encontró que siete de cada diez adultos mayores de 50 años consideran que un aumento de entre el 5% y el 8% ayudaría a los beneficiarios a cubrir mejor sus gastos cotidianos. En cambio, solo el 23% considera suficiente un ajuste de aproximadamente el 3.5%.

“Uno de cada cinco no tiene ahorros para la jubilación, y más personas se sienten financieramente inseguras este año que el año pasado”, afirmó Myechia Minter-Jordan, directora ejecutiva de AARP.

El futuro del programa también genera preocupación. Según las proyecciones de sus administradores, el fondo fiduciario que ayuda a financiar las prestaciones podría agotarse a finales de 2032. Si no se toman medidas, los ingresos disponibles no alcanzarían para cubrir todos los beneficios previstos y sería necesario reducir los pagos aproximadamente un 22%, según esas estimaciones.

Qué hacer si el aumento del Seguro Social no alcanza

Los especialistas recomiendan revisar el presupuesto mensual y, cuando sea posible, contar con otras fuentes de ingresos para la jubilación. Entre ellas están los planes de ahorro laboral 401(k) y 403(b), las cuentas IRA, los ahorros personales y las pensiones.

Grimsditch recordó que el Seguro Social no fue diseñado para ser la única fuente de ingresos durante la jubilación. Por eso, quienes todavía trabajan pueden revisar si sus empleadores ofrecen aportaciones complementarias a sus planes de ahorro y considerar aumentar sus contribuciones cuando su presupuesto lo permita.

Otra alternativa podría ser un empleo de medio tiempo o de temporada, siempre que las circunstancias personales lo permitan. Antes de aceptar trabajo adicional, conviene comprobar si los ingresos podrían afectar los beneficios de quienes aún no han alcanzado la edad plena de jubilación.

También es importante comparar las opciones de Medicare durante el periodo de inscripción abierta, del 15 de octubre al 7 de diciembre, y revisar las primas, los deducibles y los gastos de bolsillo de cada plan.

El COLA puede ofrecer un respiro, pero no garantiza que el dinero alcance para cubrir todos los aumentos. Antes de comprometer el ingreso adicional, conviene calcular cuánto quedará después de las deducciones y cuánto costarán las necesidades básicas durante el próximo año.

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