Manifestantes interrumpen a Trump durante mitin en Texas mientras busca impulsar a Ken Paxton rumbo al Senado

El presidente Donald Trump enfrentó varias interrupciones de manifestantes durante un mitin celebrado este miércoles en San Antonio, Texas, donde buscó movilizar a los votantes republicanos en respaldo del candidato al Senado Ken Paxton, en una contienda que ha adquirido mayor relevancia para el Partido Republicano de cara a las elecciones de noviembre.

El acto, realizado ante una multitud en el Freeman Coliseum, estuvo marcado por los gritos de los asistentes y la intervención de agentes de seguridad. Al menos una docena de manifestantes interrumpieron en distintos momentos el discurso presidencial y algunos fueron retirados del recinto por la policía.

En uno de los incidentes, una persona comenzó a gritar mientras Trump hablaba y posteriormente abandonó el lugar. El presidente se apartó brevemente del micrófono y respondió con una burla: “Va a volver a casa con su madre”, para después agregar: “Pero lo que no sabe es que su madre votó por Trump”. Otra interrupción estuvo protagonizada por una persona que llevaba una camiseta con el mensaje “SOS Cuba”.

Una pareja también fue escoltada fuera del coliseo, mientras simpatizantes republicanos abucheaban a los manifestantes y coreaban “Estados Unidos, Estados Unidos”.

"Those are really bad looking people."



Hecklers interrupt President Trump's campaign rally in San Antonio before being removed from the venue.



The incident takes place as Trump visits Texas to campaign with Republican candidates ahead of the November midterms. pic.twitter.com/ZxeLsRaxWp — Fox News (@FoxNews) October 7, 2026

Trump centra su mensaje en la contienda por el Senado

Trump acudió a San Antonio para respaldar a Paxton, quien compite contra el demócrata James Talarico por un escaño en el Senado. También expresó su respaldo al republicano Carlos De La Cruz, candidato a la Cámara de Representantes. La visita representó el tercer viaje de Trump a Texas en menos de un mes, una señal del esfuerzo republicano por mantener el control político del estado.

Trump ganó Texas por casi 14 puntos porcentuales en las elecciones presidenciales de 2024, pero los demócratas han convertido varias contiendas en competencias más disputadas, particularmente en el sur del estado, donde existe una importante población hispana.

Trump también abordó la guerra con Irán y sus recientes comentarios sobre la posibilidad de ataques contra ciudades estadounidenses. Durante el mitin afirmó que Irán podría intentar lanzar un misil contra territorio estadounidense. “¿Quieren ver problemas? Que lleguen a San Diego, que lleguen a Los Ángeles”, dijo. “No vamos a permitir que eso suceda. Protegemos nuestras ciudades. Protegemos nuestro país”.

El Partido Republicano ha incrementado sus recursos en Texas mientras enfrenta carreras más competitivas de lo previsto. La ausencia del gobernador Greg Abbott en el mitin también llamó la atención, ya que el mandatario estatal optó por participar en otro evento a cientos de millas de San Antonio.

La campaña de Trump busca ahora convertir su presencia en Texas en apoyo electoral para Paxton y otros candidatos republicanos antes de los comicios del 3 de noviembre.

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