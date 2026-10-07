Voto Latino e Hispanic Federation van por los votantes que no acudieron a las urnas en Texas

Voto Latino Foundation e Hispanic Federation lanzaron una nueva iniciativa para impulsar la participación electoral de los votantes latinos en Texas, con especial atención en el Valle del Río Grande, una región donde ambas organizaciones buscan acercarse a residentes que no participaron en los comicios de 2024.

El proyecto, denominado “Juntos en el 956”, contempla un debate comunitario en Edinburg, Texas, donde los asistentes podrán recibir información para elaborar un plan de votación de cara a las elecciones del 3 de noviembre.

La actividad forma parte de una alianza estatal entre las dos organizaciones y busca llevar información directamente a los residentes del valle, además de escuchar cuáles son los asuntos que consideran prioritarios antes de acudir a las urnas.

De acuerdo con los datos citados por las organizaciones, en las elecciones de 2024 cerca de 316,000 latinos que podían votar no participaron en los comicios en el Valle del Río Grande. La región incluye condados como Hidalgo y Cameron, donde más del 90% de los habitantes se identifica como hispano o latino, según datos del Censo de Estados Unidos.

Un plan para votar

La jornada permitirá a los asistentes acudir a un módulo donde podrán recibir orientación para elaborar un plan personalizado para emitir su voto. También habrá información sobre oportunidades de voluntariado, música en vivo, comida, juegos y una instalación artística con las letras V-O-T-A.

Las organizaciones también pretenden orientar a los votantes sobre la revisión de su registro electoral y promover la participación durante el periodo de votación anticipada. El medio señaló que las agrupaciones consideran al Valle una zona clave dentro de sus esfuerzos de movilización.

Frankie Miranda, presidente y CEO de Hispanic Federation, señaló que informar a la comunidad sobre sus derechos electorales y escuchar sus preocupaciones son elementos centrales del proyecto.

“Los latinos impulsan la economía de Texas (…) y desempeñarán un papel decisivo en las elecciones de medio término”, afirmó Miranda en el anuncio de la iniciativa.

Por su parte, María Teresa Kumar, presidenta y cofundadora de Voto Latino Foundation, sostuvo que el objetivo es acercarse a los residentes para conocer sus inquietudes y facilitarles información.

“Los votantes latinos de aquí no están desmotivados. Merecen información clara, mensajeros de confianza y un plan”, dijo Kumar.

El encuentro incluirá una conversación entre Kumar y Miranda, además de la participación de líderes locales, funcionarios electos y miembros de la comunidad.

Las organizaciones contemplan otros eventos de movilización electoral en Texas durante las próximas semanas.

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