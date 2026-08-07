Voto Latino lanza ‘El Brief’ en TikTok, IG y YouTube para conectar con la Generación Z latina

Voto Latino presentó ‘El Brief’, una nueva plataforma digital enfocada en acercar noticias, cultura y participación cívica a los jóvenes latinos que consumen información principalmente a través de las redes sociales.

El proyecto está dirigido a la Generación Z y a los millennials más jóvenes, bajo una estrategia basada en formatos cortos, fáciles de entender y adaptados a espacios como TikTok, Instagram y YouTube, donde esta audiencia pasa gran parte de su tiempo.



De acuerdo con información difundida por la propia organización, ‘El Brief’ nace después de años de investigación y un proceso de escucha digital enfocado en conocer cómo los jóvenes latinos reciben información, qué temas les preocupan y qué tipo de contenidos generan confianza.

Una apuesta contra la desinformación digital

La llegada de esta plataforma ocurre en un escenario donde la organización advierte sobre el crecimiento de campañas de desinformación dirigidas a comunidades latinas en internet. Voto Latino señaló que cada año aproximadamente un millón de latinos alcanzan la edad para votar, mientras que más de 2 millones de nuevos votantes latinos se han incorporado desde las elecciones de 2024.

El contenido de ‘El Brief’ incluirá explicaciones sencillas sobre temas como economía, inmigración, educación, salud y asuntos que impactan la vida cotidiana de los jóvenes.

María Teresa Kumar, presidenta y cofundadora de la Fundación Voto Latino, explicó que la misión de la organización siempre ha sido acercarse a la comunidad en los espacios donde ya participa.

“Cuando fundamos la Voto Latino Foundation, nuestra misión era sencilla: llegar a las personas allí donde se encuentren”, afirmó Kumar. Añadió que la nueva plataforma representa “el siguiente capítulo de esa misión” para que los jóvenes encuentren información auténtica y cercana.

Noticias creadas desde la comunidad latina

Además de contenido informativo, ‘El Brief’ incluirá entrevistas, colaboraciones con creadores digitales, historias comunitarias y análisis de tendencias para mantener conversaciones relevantes en tiempo real.

Rosario Dawson, actriz y cofundadora de la organización, destacó que la participación ciudadana comienza mucho antes de acudir a las urnas.

“El compromiso cívico no comienza en las urnas; empieza por sentirse informado, visto y conectado con la propia comunidad”, señaló.

Con esta iniciativa, Voto Latino busca construir un espacio digital donde las nuevas generaciones encuentren información confiable, con una narrativa creada “por y para” la comunidad latina.

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