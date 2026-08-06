Voto Latino y Asian Law Caucus lanzan campaña nacional para proteger el derecho al voto 

La organización Voto Latino Foundation y Asian Law Caucus anunciaron una alianza nacional para fortalecer la participación electoral de las comunidades latina y asiático-americana mediante una campaña de protección al votante que busca informar sobre derechos legales antes de las elecciones de noviembre.

La iniciativa incluye una serie de capacitaciones virtuales bajo el nombre “Conoce tus derechos”, con sesiones programadas entre agosto y septiembre, enfocadas en explicar a los votantes cómo responder ante posibles actos de intimidación, obstáculos relacionados con el idioma y dudas sobre los procedimientos electorales.

Las organizaciones señalaron que la campaña surge en un contexto de creciente preocupación por prácticas que podrían desalentar la participación de minorías, como restricciones al voto, desinformación sobre fraude electoral y temores sobre la presencia de autoridades federales en los centros de votación.

“Nuestra democracia solo funciona cuando todos nos presentamos, participamos y exigimos que se nos tome en cuenta en las decisiones que definen nuestras vidas”, afirmó María Teresa Kumar, presidenta y cofundadora de Voto Latino Foundation. Agregó que las comunidades multiculturales “son el superpoder definitivo de nuestra nación” y advirtió que existen intentos para “silenciar” sus voces durante los procesos electorales.

Por su parte, Aarti Kohli, directora ejecutiva de Asian Law Caucus, destacó la importancia de que los ciudadanos conozcan las protecciones que existen bajo la legislación federal.

“Cada votante elegible merece una oportunidad equitativa para participar en nuestras elecciones, independientemente del idioma que hable o del lugar donde viva”, señaló Kohli. Añadió que la ley protege contra la intimidación electoral y garantiza asistencia lingüística en diversos idiomas, pero insistió en que “esos derechos sólo importan si la gente sabe que existen y los ejerce”.

Today marks the anniversary of the Voting Rights Act, a landmark law that expanded access to the ballot and strengthened our multi-racial democracy. We honor the civil rights leaders who fought for this right & commit to expanding voting access.https://t.co/Q8ICfebYHv pic.twitter.com/ysi151T6W1 — Voto Latino (@votolatino) August 6, 2026

La campaña también coincide con los esfuerzos de organizaciones civiles por reforzar la vigilancia comunitaria durante los comicios. Asian Law Caucus ha desarrollado recursos informativos para votantes, materiales en distintos idiomas y programas de capacitación para observadores electorales con el objetivo de apoyar a quienes enfrenten dificultades durante el proceso de votación.

El lanzamiento ocurre en el marco del aniversario de la Voting Rights Act of 1965, una legislación histórica que prohibió prácticas discriminatorias que impedían a minorías ejercer plenamente su derecho al voto.

Voto Latino y Asian Law Caucus adelantaron que la movilización nacional incluirá actividades de registro electoral, distribución de información legal y acciones comunitarias para promover que los votantes lleguen a las urnas con mayor conocimiento de sus derechos.

Las organizaciones consideran que la participación de las comunidades latina y asiático-americana será determinante en las próximas elecciones, debido al crecimiento demográfico y al peso electoral que estos grupos representan en distintos estados del país.

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