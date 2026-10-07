Trump propone transformar su club de golf de Florida en un nuevo Camp David para futuros presidentes

El presidente Donald Trump busca convertir parte de su club privado de golf en West Palm Beach, Florida, en un retiro presidencial que pueda ser utilizado por futuros mandatarios de Estados Unidos, bajo un modelo similar al de Camp David. Trump dijo el miércoles que la idea le fue planteada por integrantes del Servicio Secreto y de las Fuerzas Armadas, debido a las condiciones de seguridad y privacidad que ofrece el Trump International Golf Club, ubicado a menos de 8 kilómetros de su residencia de Mar-a-Lago.

“Me lo sugirieron los militares y el Servicio Secreto”, afirmó Trump durante un evento en el Despacho Oval. El presidente señaló que el lugar permitiría reducir algunos de los riesgos de seguridad asociados con otras propiedades y agregó que «parece que todos los presidentes juegan al golf».

La Casa Blanca confirmó que el gobierno está estudiando formalmente la posibilidad de establecer el retiro presidencial en el club de West Palm Beach.

? BREAKING: President Trump CONFIRMS he might convert part of his OWN GOLF CLUB in West Palm Beach FL into a Camp David-style retreat for FUTURE presidents ? not him ? after being asked by the Secret Service and US military



Q: "Are you gonna call it Camp Donald?" ?



47 says? pic.twitter.com/3nkzDgwtM0 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 7, 2026

El proyecto sería financiado por el club de Trump

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que la propiedad tiene «excelentes medidas de seguridad», está cerca de las fuerzas del orden, cuenta con instalaciones de primer nivel y no tiene viviendas ni edificios elevados que obstaculicen el área.

La propuesta fue presentada previamente por Harvey Oyer, abogado del Trump International Golf Club, en una carta dirigida a los comisionados del condado de Palm Beach. El documento plantea designar el lugar como un «Campo de Golf Presidencial de los Estados Unidos», disponible para presidentes pasados, presentes y futuros, además de jefes de Estado extranjeros.

De acuerdo con la carta, el club de Trump asumiría el costo de construir la residencia y las instalaciones adicionales. Oyer describió el proyecto como un «obsequio» para los sucesores de Trump y para el pueblo estadounidense, ya que las obras no estarían terminadas antes de que concluya su mandato.

El administrador del condado de Palm Beach, Joseph Abruzzo, dijo que las autoridades están considerando seriamente la propuesta. Sin embargo, todavía no se ha informado el costo total del proyecto ni se han detallado los permisos necesarios. La iniciativa revive una antigua idea para Palm Beach. Marjorie Merriweather Post, quien construyó Mar-a-Lago, había planteado que la propiedad sirviera como residencia presidencial de invierno. Tras su muerte en 1973, la finca fue entregada al gobierno federal, pero posteriormente regresó a su patrimonio debido a los elevados costos de mantenimiento.

Trump compró Mar-a-Lago en 1985. Ahora, su club de golf podría convertirse en un retiro presidencial permanente, mientras el mandatario continúa impulsando proyectos inmobiliarios vinculados con su segundo mandato.

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