Cómo llegan las cucarachas a tu cocina: expertos revelan el camino exacto

Entrar a la cocina y toparse con una cucaracha produce una sensación desagradable, antihigiénica e incluso aterradora para muchos. Los expertos han descubierto cuál es su punto de entrada favorito: los espacios que quedan alrededor de las tuberías del fregadero cuando atraviesan la pared.

La parte inferior del fregadero tiene las condiciones favorables para que estos insectos sobrevivan: agua, alimento y refugio. Esto especialmente cuando existen filtraciones, condensación, restos de comida o aberturas sin sellar.

En este sentido, la recomendación de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) es cerrar precisamente estos espacios alrededor de tuberías y otras instalaciones para impedir el acceso de las cucarachas y otras plagas.

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¿Cómo entran las cucarachas a tu cocina?

El punto ciego debajo del fregadero es el camino de las cucarachas para alojarse en tu cocina y hogar. Esta es la zona donde las tuberías de suministro y desagüe atraviesan el mueble y la pared. Asimismo, durante una instalación puede quedar un espacio entre el tubo y la superficie que lo rodea.

En el caso de que dicho tubo permanezca abierto, puede convertirse en una ruta para insectos que se desplazan desde huecos estructurales, otras áreas del edificio o el exterior.

La EPA señala que las aberturas alrededor de tuberías, conductos y líneas de servicio deben sellarse para impedir que los insectos utilicen esos espacios para entrar y desplazarse por una vivienda.

También se debe considerar que un pequeño goteo debajo del fregadero puede proporcionarles agua. La humedad por condensación también puede contribuir a crear un ambiente favorable.

¿Cómo cerrar el paso a las cucarachas?

Lo primero que debes hacer es retirar todos los objetos almacenados debajo del lavaplatos y revisar con la ayuda de una linterna las conexiones de las tuberías. Busca especialmente agujeros, grietas, restos de humedad y señales de actividad.

En el caso de encontrar alguna abertura alrededor de un tubo, puedes sellarla con un material apropiado para ese tipo de superficie, como masilla o sellador. En espacios más grandes puede ser necesario utilizar otros materiales de relleno.

También es importante reparar cualquier fuga. Incluso pequeñas cantidades de agua pueden convertirse en una fuente para las cucarachas.

La limpieza constante es fundamental

Además de cerrar todos los puntos de acceso de las cucarachas, debes mantener la cocina limpia. Guarda los alimentos en recipientes cerrados, limpia las migas y derrames rápidamente, vacía la basura frecuentemente y evita dejar platos sucios durante la noche.

En el caso de que las cucarachas continúen apareciendo después de eliminar alimentos, agua y refugios y cerrar las posibles entradas, puede ser señal de una infestación establecida. En ese caso, se debe evaluar si es necesario aplicar algún método de fumigación.

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