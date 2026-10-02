El grave error al limpiar tu nevera que puede contaminar todos los alimentos

Existe un error, grave por sus consecuencias, que muchos suelen cometer al momento de limpiar la nevera. Esta falla consiste en utilizar productos químicos fuertes y sin comprobar si realmente son apropiados para las superficies que entran en contacto con los alimentos

Uno de los productos que requiere mayor precaución es la lejía o cloro. De hecho, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) contemplan soluciones de lejía diluida para sanitizar el interior de un refrigerador en determinadas circunstancias.

El riesgo aparece cuando se utiliza directamente, en una concentración incorrecta o sin seguir las instrucciones del fabricante.

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¿Cuál es el riesgo de limpiar la nevera con lejía o cloro?

La coach Angela Bell, experta en limpieza de Grove Collaborative, recomienda evitar la lejía en determinadas superficies del refrigerador. “La mayoría de fabricantes desaconsejan su uso, ya que puede dañar los materiales internos de la nevera y puede contaminar los alimentos”, señala.

Por su parte, Kim Polacek, consejera certificada de Moffitt, advierte sobre la exposición a limpiadores fuertes: los limpiadores fuertes como la lejía “irritan las membranas mucosas que recubren las vías respiratorias”.

“Cuando esto ocurre, las membranas se degradan, lo que puede provocar asma, obstrucción crónica de las vías respiratorias o inflamación leve”, señaló.

Además, un producto diseñado para desinfectar superficies no debe utilizarse directamente sobre los alimentos. La FDA advierte que los productos químicos de limpieza y desinfección pueden resultar peligrosos si terminan siendo ingeridos.

Por eso, retirar los alimentos antes de limpiar la nevera no elimina por sí solo el riesgo: también hay que limpiar y enjuagar correctamente las superficies antes de volver a colocar la comida.

¿Cómo limpiar la nevera de forma segura?

Para la limpieza habitual, el Departamento de Agricultura (USDA) recomienda utilizar agua caliente y jabón, limpiar a fondo las superficies y después enjuagarlas. También aconseja evitar productos que puedan dejar sabor en los alimentos o dañar el acabado interior del aparato.

El CDC indica un procedimiento similar: retirar los alimentos, sacar las piezas desmontables, lavarlas con agua caliente y jabón y limpiar el interior del refrigerador. En situaciones específicas, como después de un retiro de alimentos contaminados, puede utilizarse una solución de una cucharada de lejía líquida por cada galón de agua para sanitizar.

Y para eliminar olores, el USDA también contempla alternativas como una mezcla de vinagre y agua o bicarbonato con agua.

Una vez terminada la limpieza, seca las superficies con un paño limpio y vuelve a colocar los alimentos solo cuando el interior esté correctamente limpio y sin residuos del producto utilizado.

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