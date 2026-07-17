Cómo limpiar la tabla de cortar de madera: truco de 1 minuto que elimina bacterias

La tabla de cortar de madera es uno de los utensilios de cocina que más necesita mantenimiento diario, especialmente por la contaminación cruzada al cortar distintos alimentos. Hay un truco casero que puedes aplicar en un minuto y que solo requiere dos ingredientes.

Se trata de la combinación de sal gruesa y aceite de oliva. Aunque este método contribuye a eliminar restos de comida y manchas superficiales, no reemplaza la desinfección habitual y necesaria, especialmente después de tener contacto con carnes y aves.

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Cómo actúan la sal gruesa y el aceite de oliva para limpiar una tabla de cortar

Comienza espolvoreando dos cucharadas de sal gruesa sobre la superficie de la tabla y después una cucharada de aceite de oliva sobre la sal. Más adelante, con un paño limpio o esponja frota la mezcla realizando movimientos circulares durante un minuto.

También puedes emplear una cáscara de limón en lugar de una esponja, aprovechando las propiedades de la fruta.

Al hacer los movimientos circulares, la sal actuará como un abrasivo que desprenderá los residuos adheridos a la tabla, y el aceite va a mejorar temporalmente el aspecto de la madera y reduciendo la sensación de resequedad.

Después de un minuto, aproximadamente, retira la mezcla con abundante agua y seca bien con la ayuda de un papel absorbente. Es importante que antes de guardarla la tabla esté completamente seca.

La recomendación de expertos es aplicar el truco únicamente después de hacer una limpieza profunda con agua caliente y lavaplatos. Asimismo, es importante cambiar de tabla de cortar una vez que empiecen a salirle grietas o tenga mucho tiempo de uso.

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