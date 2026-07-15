Truco para que tus fresas duren más tiempo y no se llenen de moho

Por su alto contenido de agua, las fresas son delicadas de guardar y podrían dañarse muy rápido si no se hace correctamente. Para que duren más tiempo y no se llenen de moho, existe un truco infalible que además es muy fácil de aplicar.

Las fresas se caracterizan por su alto valor nutricional y por su versatilidad en la cocina. Puedes consumirlas en postres, ensaladas, yogures, batidos y otras opciones similares. Por tales motivos, es fundamental aprovecharlas al máximo.

Sin embargo, cuando no se almacenan correctamente, incluso poco después de comprarlas podrían contaminarse con moho y manchas blancas que obligan a desecharlas.

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Cómo evitar que las fresas se dañen y duren más tiempo

El primer paso es revisar minuciosamente las fresas que compraste. Aquellas que notes golpeadas o con zonas blandas deben ser separadas de las frescas.

Y si algunas tienen signos de moho, deséchalas de inmediato. Es importante que te fijes en este último detalle porque los hongos se propagan con rapidez y aceleran la descomposición del resto de las fresas.

Seguidamente, lava solo con agua las fresas que deseas conservar, retira el tallo a cada una y sécalas con un paño limpio o papel de cocina. El truco está en eliminar toda la humedad superficial previo a guardarlas.

Ahora guarda las fresas en un recipiente hermético que tenga en el fondo papel absorbente o servilleta. Esto evitará que la fruta se humedezca con el paso de los días, evitando que aparezca moho. La idea es que duren en buenas condiciones aproximadamente una semana.

Otra opción conveniente es congelarlas, si no vas a consumir las fresas pronto. Para esto debes repetir el procedimiento de seleccionarlas, lavarlas, quitarles el tallo, secarlas y guardarlas en un recipiente apto para freezer o una bolsa.

Según la Fundación Española de Nutrición, las fresas son excelentes para el funcionamiento normal del sistema inmunológico, gracias por su alto contenido en vitamina C. También son ricas en fibra, que favorece el tránsito intestinal, antioxidantes y potasio.

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