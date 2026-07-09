Cómo eliminar el moho de las paredes con un limpiador casero: nunca volverá

Siempre que vaya acompañado de medidas para evitar que el problema vuelva a aparecer, existe un limpiador casero que puede ser muy eficaz para eliminar el moho de las paredes. Sí, esas manchas oscuras que aparecen por la humedad y parecen invadir tu casa.

Aunque existen numerosos productos comerciales para combatirlo, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) señala que el control del moho depende especialmente de la limpieza recurrente.

En la mayoría de casos, cuando un hongo prospera en ambientes húmedos y no se controla, puede deteriorar los materiales de la casa y afectar la calidad del aire interior.

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Cómo preparar un limpiador casero para eliminar el moho

Una de las mezclas más utilizadas para limpiar pequeñas áreas con moho consiste en combinar:

1 taza de vinagre blanco

1 cucharada de bicarbonato de sodio

Agua tibia (si es necesario para facilitar la aplicación)

Primero rocía el vinagre directamente sobre la zona afectada y deja actuar durante aproximadamente una hora.

Después espolvorea una pequeña cantidad de bicarbonato o aplícalo formando una pasta ligera. Con ayuda de un cepillo de cerdas suaves o una esponja, frota cuidadosamente hasta retirar las manchas visibles.

Finalmente, limpia con un paño húmedo y seca completamente la superficie.

El vinagre puede ayudar a eliminar parte del moho en superficies no porosas, mientras que el bicarbonato contribuye a desprender residuos y neutralizar olores.

El secreto para que el moho no vuelva

Aunque muchas personas buscan un producto que elimine el moho para siempre, los especialistas aclaran que ningún limpiador garantiza por sí solo que nunca reaparezca.

La EPA insiste en que la única manera de evitar su regreso es controlar la humedad dentro de la vivienda. Para lograrlo, la agencia recomienda:

Reparar goteras y fugas de agua cuanto antes

Ventilar baños y cocinas después de usarlos

Abrir ventanas cuando sea posible para renovar el aire

Utilizar extractores o deshumidificadores en espacios muy húmedos

Secar de inmediato cualquier superficie mojada

Mantener la humedad interior, de ser posible, por debajo del 50%

Cuando estas medidas se incorporan a la rutina de limpieza, las posibilidades de que el moho vuelva a desarrollarse disminuyen considerablemente.

Si el área afectada es extensa, el moho reaparece constantemente pese a la limpieza o existe una filtración importante dentro de la pared. En este escenario, lo más recomendable es solicitar una inspección especializada.

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