Para qué sirve colocar una taza con arroz en el baño

Uno de los enemigos domésticos que se presentan en los baños del hogar es la humedad, debido a la combinación de vapor y poca ventilación que suele haber en esta habitación, lo que favorece la aparición de moho y malos olores. Un curioso remedio casero está ganando popularidad para acabar con este mal: colocar una taza con arroz en algún rincón del baño.

Aunque para algunas personas se trata de una práctica relacionada con creencias energéticas, como el Feng Shui, otra realidad indica que también existe una explicación práctica detrás de este sencillo truco doméstico.

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El arroz absorbe la humedad y malos olores del baño

Una de las principales razones para colocar una taza con arroz en el baño está relacionada con la capacidad natural de este cereal para absorber la humedad del ambiente.

Cuando el baño acumula vapor después de una ducha caliente, el exceso de humedad puede quedarse atrapado en el aire y sobre distintas superficies. El arroz actúa como un desecante natural, es decir, un material capaz de captar parte de esa humedad ambiental.

Por esta razón, muchas personas colocan un recipiente con arroz cerca del lavabo, sobre una repisa o en alguna zona seca del baño donde no reciba salpicaduras directas de agua.

Y aunque no sustituye la efectividad de un deshumidificador ni resuelve problemas graves de ventilación, sí puede contribuir a reducir la sensación de humedad en espacios pequeños.

Además, se recomienda reemplazar el arroz cada pocas semanas para mantener su capacidad de absorción.

El arroz también puede aromatizar

Además de absorber la humedad, puedes crear el efecto adicional de aromatizar el baño, aplicando unas gotas de aceites esenciales sobre los granos de arroz.

Al absorber el aceite, el arroz libera gradualmente la fragancia en el ambiente, ayudando a mantener una sensación de frescura durante varias horas. Aromas como lavanda, vainilla, limón o eucalipto suelen ser los más utilizados para este fin.

De esta manera, el recipiente cumple una doble función: ayudar a controlar la humedad y actuar como un aromatizador casero de bajo costo.

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