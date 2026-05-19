Las latas de atún son un tesoro: 3 trucos para reutilizarlas

Aunque parecen simples recipientes, la clave de las latas de atún vacías es el aluminio, un material que le otorga múltiples posibilidades de reutilización. Según expertos y curiosos de los trucos caseros, pueden ayudarte a ahorrar dinero, organizar espacios e incluso decorar diferentes ambientes.

Además, reutilizar este tipo de envases contribuye a reducir residuos y darle una segunda vida a materiales que normalmente terminan desechados.

Sin embargo, también es fundamental limpiarlas correctamente para evitar malos olores, grasa acumulada o riesgos al manipularlas.

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3 trucos caseros con latas de atún vacías

1. Mini macetas para decorar espacios

Uno de los usos más populares consiste en convertir las latas en pequeñas macetas para plantas. Gracias a su tamaño compacto, funcionan muy bien para suculentas, cactus o hierbas aromáticas pequeñas.

Además de ser prácticas, permiten crear decoraciones económicas para escritorios, cocinas, balcones o estanterías. Muchas personas las personalizan con pintura, cuerda de yute, tela o papel decorativo para darles un estilo moderno o rústico.

Especialistas en jardinería recomiendan realizar pequeños agujeros en la base para facilitar el drenaje del agua y evitar que las raíces acumulen exceso de humedad.

2. Organizadores para objetos pequeños

Las latas de atún también pueden transformarse en organizadores resistentes y fáciles de acomodar en cualquier rincón de la casa. Por su tamaño, resultan útiles para guardar:

Clips y artículos de oficina

Lápices o marcadores

Brochas de maquillaje

Especias

Cubiertos pequeños

Tornillos o herramientas diminutas

Además, pueden colocarse dentro de cajones para mantener el orden sin ocupar demasiado espacio.

3. Portavelas caseros y decorativos

Otra idea que gana popularidad es reutilizarlas como portavelas. Su resistencia al calor las convierte en una opción práctica para colocar velas aromáticas o pequeñas velas decorativas.

También pueden utilizarse para fabricar velas artesanales reciclando restos de cera que normalmente terminarían desechados. Asimismo, podrías decorar exterior con perforaciones, pintura o cintas para crear efectos de iluminación cuando la vela está encendida.

Estos portavelas suelen utilizarse en patios, balcones o mesas exteriores por su practicidad y bajo costo.

Cómo lavar correctamente las latas de atún

Especialistas recomiendan lavarlas cuidadosamente con agua caliente y detergente antes de darle cualquier uso secundario a la lata.

El objetivo es eliminar restos de aceite, sal y olor a pescado que suelen quedar adheridos al metal. También aconsejan secarlas completamente para evitar humedad y revisar los bordes, ya que algunas latas pueden quedar filosas después de abrirse.

En este último caso, puedes lijar suavemente el borde o cubrirlo con cinta decorativa para evitar accidentes.

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