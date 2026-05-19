Las latas de atún son un tesoro: 3 trucos para reutilizarlas
Gracias al material de aluminio, las latas de atún vacías pueden convertirse en objetos útiles y decorativos. Te contamos algunos trucos que puedes aplicar
Aunque parecen simples recipientes, la clave de las latas de atún vacías es el aluminio, un material que le otorga múltiples posibilidades de reutilización. Según expertos y curiosos de los trucos caseros, pueden ayudarte a ahorrar dinero, organizar espacios e incluso decorar diferentes ambientes.
Además, reutilizar este tipo de envases contribuye a reducir residuos y darle una segunda vida a materiales que normalmente terminan desechados.
Sin embargo, también es fundamental limpiarlas correctamente para evitar malos olores, grasa acumulada o riesgos al manipularlas.
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3 trucos caseros con latas de atún vacías
1. Mini macetas para decorar espacios
Uno de los usos más populares consiste en convertir las latas en pequeñas macetas para plantas. Gracias a su tamaño compacto, funcionan muy bien para suculentas, cactus o hierbas aromáticas pequeñas.
Además de ser prácticas, permiten crear decoraciones económicas para escritorios, cocinas, balcones o estanterías. Muchas personas las personalizan con pintura, cuerda de yute, tela o papel decorativo para darles un estilo moderno o rústico.
Especialistas en jardinería recomiendan realizar pequeños agujeros en la base para facilitar el drenaje del agua y evitar que las raíces acumulen exceso de humedad.
2. Organizadores para objetos pequeños
Las latas de atún también pueden transformarse en organizadores resistentes y fáciles de acomodar en cualquier rincón de la casa. Por su tamaño, resultan útiles para guardar:
- Clips y artículos de oficina
- Lápices o marcadores
- Brochas de maquillaje
- Especias
- Cubiertos pequeños
- Tornillos o herramientas diminutas
Además, pueden colocarse dentro de cajones para mantener el orden sin ocupar demasiado espacio.
3. Portavelas caseros y decorativos
Otra idea que gana popularidad es reutilizarlas como portavelas. Su resistencia al calor las convierte en una opción práctica para colocar velas aromáticas o pequeñas velas decorativas.
También pueden utilizarse para fabricar velas artesanales reciclando restos de cera que normalmente terminarían desechados. Asimismo, podrías decorar exterior con perforaciones, pintura o cintas para crear efectos de iluminación cuando la vela está encendida.
Estos portavelas suelen utilizarse en patios, balcones o mesas exteriores por su practicidad y bajo costo.
Cómo lavar correctamente las latas de atún
Especialistas recomiendan lavarlas cuidadosamente con agua caliente y detergente antes de darle cualquier uso secundario a la lata.
El objetivo es eliminar restos de aceite, sal y olor a pescado que suelen quedar adheridos al metal. También aconsejan secarlas completamente para evitar humedad y revisar los bordes, ya que algunas latas pueden quedar filosas después de abrirse.
En este último caso, puedes lijar suavemente el borde o cubrirlo con cinta decorativa para evitar accidentes.
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