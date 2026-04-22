5 aparatos que nunca debes dejar conectados, incluso si están apagados

Dejar aparatos conectados a la corriente cuando no se están utilizando es una práctica común en muchos hogares, pero esto no implica que no sea peligroso. Incluso apagados, pueden seguir consumiendo electricidad o representar un riesgo si ocurre una falla eléctrica.

Este fenómeno, conocido como consumo “fantasma”, no solo impacta en la factura de luz, sino que también puede aumentar la probabilidad de cortocircuitos o incendios.

Ya sea por descuido o comodidad, mantener ciertos dispositivos conectados puede convertirse en un problema silencioso y es importante que conozcas cuáles son los principales.

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5 aparatos que no debes dejar conectados a la corriente

1. Electrodomésticos de cocina

Los aparatos que se utilizan sobre la encimera, como tostadoras, freidoras de aire u ollas eléctricas, deben desenchufarse siempre después de usarlos. Aunque estén apagados, señala Southern Living, siguen conectados a la corriente, lo que los expone a subidas de voltaje o fallas internas.

Además, estos equipos suelen trabajar con altas temperaturas, por lo que cualquier desperfecto en el cableado o en sus componentes puede derivar en un sobrecalentamiento.

2. Secadores de pelo y herramientas de calor

El secador, las planchas y los rizadores son dispositivos que alcanzan temperaturas elevadas en poco tiempo. Dejarlos enchufados aumenta el riesgo si el cable está deteriorado o si el aparato presenta fallas internas.

Incluso apagados, pueden generar calor residual o activarse accidentalmente. Por eso, desenchufarlos tras cada uso es una medida básica de prevención.

3. Calentadores eléctricos y mantas térmicas

Los calefactores portátiles y mantas eléctricas requieren especial atención. Estos aparatos consumen mucha energía y, en caso de una falla, pueden convertirse en un foco de riesgo.

Aunque no estén en funcionamiento, mantenerlos conectados los deja expuestos a sobrecargas eléctricas. Desenchufarlos al terminar de usarlos o antes de salir de casa es una recomendación clave.

4. Cargadores de dispositivos

Dejar el cargador del teléfono o de otros dispositivos enchufado sin estar en uso es más común de lo que parece. Sin embargo, estos accesorios continúan consumiendo energía aunque no estén cargando nada.

Este consumo constante, aunque bajo, se acumula con el tiempo. Además, un cargador defectuoso puede calentarse y representar un riesgo si permanece conectado durante largos periodos.

5. Regletas o extensiones múltiples

Las regletas son prácticas, pero también pueden ser peligrosas si se usan sin control. Al concentrar varios dispositivos en un solo punto, aumentan el riesgo de sobrecarga.

Si se dejan conectadas permanentemente, especialmente con varios aparatos enchufados, pueden sobrecalentarse. Desconectarlas cuando no se utilizan reduce significativamente la posibilidad de fallas eléctricas.

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