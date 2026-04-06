Qué hacer con una manguera rota: 2 trucos caseros para reutilizarla

Una manguera rota, generalmente de PVC (el material convencional), suele terminar olvidada en el patio o estorbando en algún rincón. Sin embargo, ese material flexible, resistente al agua y al desgaste todavía tiene mucho que ofrecer si activas tu ingenio.

Con dos trucos caseros que vamos a ofrecerte, esa manguera deteriorada puede transformarse en objetos útiles y decorativos, evitando que acabe en la basura y dándole una segunda vida. Lo más práctico es que no necesitas herramientas complejas ni experiencia previa.

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2 trucos caseros para reutilizar una manguera rota

1. Alfombra resistente para exteriores

Una de las alternativas más útiles consiste en convertir la manguera en una alfombra ideal para espacios exteriores. Gracias a su material, soporta la humedad, el polvo y el uso constante, lo que la hace perfecta para entradas, patios o balcones.

Tan solo vas a necesitar: la manguera rota o vieja, precintos o bridas, pegamento resistente y trozos pequeños de madera o tubo de PVC.

El proceso comienza retirando los conectores metálicos de la manguera. Luego, se dobla uno de los extremos y se fija con un precinto para iniciar la base. A partir de ahí, se enrolla la manguera sobre sí misma, formando una figura circular u ovalada.

Cada vuelta debe sujetarse firmemente con bridas para evitar que se desarme. Si se desea una alfombra más grande, se pueden unir varias mangueras utilizando un pequeño tubo de PVC o un trozo de madera que encaje en los extremos.

Es importante ajustar bien cada unión antes de cortar los excedentes. El resultado es una superficie resistente, fácil de lavar y adecuada para zonas de alto tránsito.

Cuando una manguera tiene fuga de agua y la has reparado varias veces, es momento de buscarle otra utilidad. Crédito: Glom | Shutterstock

2. Mural decorativo con manguera reciclada

Si se busca una opción más estética, la manguera también puede convertirse en un elemento decorativo. Con ella es posible crear murales con relieve que aportan textura y personalidad a cualquier espacio.

Vas a emplear: la manguera rota o usada, pegamento fuerte, pintura, un pincel y lápiz.

Primero, se define el diseño. Las formas simples, líneas continuas o figuras abstractas suelen funcionar bien. Luego, se dibuja ligeramente el boceto en la pared para tener una guía.

La manguera se corta en segmentos según el diseño elegido. Antes de fijarla, se puede pintar con tonos neutros o naturales para integrarla mejor con la decoración del ambiente.

Una vez seca, se pega sobre la pared siguiendo las líneas marcadas. Para añadir profundidad, se pueden incorporar detalles adicionales como fondos de color o formas complementarias. El resultado es una pieza decorativa con volumen.

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