Qué hacer con un aire acondicionado viejo: así puedes sacarle dinero

¿Tienes un aire acondicionado viejo guardado en el garaje o abandonado en el patio trasero? Aunque esté dañado o en desuso, en muchos casos estos equipos aún conservan gran parte de su valor, debido a sus piezas y su potencial de reutilización.

Te compartimos algunos métodos que puedes aplicar para sacarle provecho a ese aire acondicionado en desuso y que realmente funcionan.

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Cómo sacarle dinero a un aire acondicionado viejo

1. Venderlo como equipo usado o para reparación

Aunque el aire acondicionado ya no funcione de forma óptima, todavía puede interesar a técnicos o personas que sepan repararlo. Plataformas digitales como Facebook Marketplace, Craigslist o eBay suelen ser espacios donde este tipo de equipos encuentra compradores.

Los modelos de marcas reconocidas o relativamente recientes tienen más posibilidades de venta. Incluso si no enfría bien, muchos compradores buscan unidades para extraer piezas o reacondicionarlas. Incluir detalles claros sobre su estado y fotografías reales aumenta las probabilidades de cerrar una venta.

2. Aprovechar sus piezas y componentes

Otra alternativa efectiva es desmontar el equipo y vender sus partes por separado. Componentes como el compresor, el motor del ventilador, las tarjetas electrónicas o los serpentines pueden tener demanda en el mercado de reparación.

Además, algunos técnicos prefieren comprar piezas usadas para reducir costos en sus trabajos. Esta opción requiere más tiempo y conocimiento básico, pero puede generar más dinero que vender el equipo completo.

3. Reciclar metales: una fuente poco considerada

Los aires acondicionados contienen materiales valiosos como cobre, aluminio y acero. El cobre, presente en tuberías y bobinas, suele tener buen precio en centros de reciclaje.

Llevar el equipo a un depósito de chatarra puede dejarte una ganancia, especialmente si separas previamente los materiales. Aunque no se obtienen grandes sumas, es una forma rápida de convertir un aparato viejo en dinero sin complicaciones.

4. Programas de recompra y eficiencia energética

En algunos estados de Estados Unidos, compañías eléctricas y gobiernos locales ofrecen incentivos por reciclar equipos antiguos. Estos programas buscan reducir el consumo energético promoviendo el reemplazo por modelos más eficientes.

Dependiendo del lugar, puedes recibir descuentos, tarjetas de regalo o pagos directos al entregar tu viejo aire acondicionado. Consultar con la empresa de energía local puede abrir una oportunidad que muchos desconocen.

Tirar un aire acondicionado sin seguir los canales adecuados puede ser un error, tanto económico como ambiental. Estos equipos contienen refrigerantes que deben manejarse correctamente para evitar daños al entorno.

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