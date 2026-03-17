Qué hacer con un auto viejo: 4 formas de sacarle dinero seguro

Invertir en reparaciones o despedirse de un auto viejo es una decisión que, al menos una vez en la vida, todo propietario debe tomar. Y aunque mantenerlo en funcionamiento puede parecer la mejor opción, no siempre es rentable. Sin embargo, incluso un vehículo desgastado o fuera de circulación puede convertirse en una fuente de dinero.

Pero antes de elegir qué hacer, conviene evaluar aspectos clave como el kilometraje, el estado del motor y el costo de las reparaciones. También es importante considerar si existen repuestos accesibles en el mercado, ya que esto puede influir en la viabilidad de mantener el auto en uso.

Cuando los gastos superan el valor del vehículo, lo más conveniente suele ser buscar alternativas para recuperar parte de la inversión. Te compartimos algunos métodos viables para vender tu auto viejo y obtener un buen dinero.

Lee también: Qué hacer con una moto vieja: 3 trucos para sacarle dinero

5 formas de sacarle dinero seguro a tu auto viejo

1. Venderlo a un desguace: dinero rápido

Una de las opciones más directas es vender el auto a un desguace o yonke. Estos negocios compran vehículos en cualquier estado, incluso si no funcionan.

Según indica la empresa Ace Auto Parts, con sede en Minnesota, suelen ofrecer pagos en efectivo y, en muchos casos, incluyen el servicio de remolque sin costo adicional. Esto evita gastos extra y facilita el proceso, especialmente si el vehículo no puede moverse.

Aunque el monto recibido no suele ser elevado, se trata de una solución práctica para quienes buscan deshacerse del auto de forma inmediata.

2. Venderlo por piezas: mayor ganancia

Si el vehículo aún conserva componentes en buen estado, desmontarlo puede generar más dinero que venderlo completo. Partes como el motor, la transmisión, los faros o el sistema de audio suelen tener demanda en el mercado de segunda mano.

Muchos compradores buscan piezas específicas para reparar sus propios autos, lo que convierte a los vehículos viejos en una especie de “inventario” valioso. Esta alternativa requiere más tiempo y esfuerzo, pero puede traducirse en mayores ingresos.

3. Ofertas en línea

Otra opción es obtener una tasación digital para conocer cuánto vale el auto en el mercado actual. Plataformas como Kelley Blue Book permiten ingresar datos como el número VIN, el kilometraje y el estado general del vehículo.

En pocos minutos, el propietario puede recibir una oferta aproximada o incluso una propuesta de compra directa. Esta herramienta resulta útil para tener una referencia clara antes de negociar o tomar una decisión.

4. Venta a particulares concesionarios

Vender el auto a un particular suele ser una de las formas más rentables, especialmente si aún está en condiciones de circular. Sitios como eBay Motors o Facebook Marketplace facilitan el contacto con compradores interesados.

Por otro lado, los concesionarios también representan una alternativa, sobre todo si se planea adquirir otro vehículo. En estos casos, el auto viejo puede entregarse como parte de pago, reduciendo el costo del nuevo. Sin embargo, la oferta económica suele ser menor, ya que el concesionario busca obtener ganancias en la reventa.

Cada opción tiene ventajas y desventajas. La clave está en analizar el estado del vehículo, el tiempo disponible y la urgencia por obtener dinero. Pero con la estrategia adecuada puede convertirse en una oportunidad para recuperar gran parte de su valor.

Te puede interesar:

· Qué hacer con un refrigerador viejo: 5 trucos para darle una segunda vida

· Qué hacer con una tablet vieja: 7 trucos para aprovecharla al máximo

· Qué hacer con una bicicleta vieja: 2 trucos caseros para aprovecharla