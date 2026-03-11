Qué hacer con un refrigerador viejo: 5 trucos para darle una segunda vida

Cuando un refrigerador viejo deja de funcionar, muchos piensan que la única opción es tirarlo o llevarlo al reciclaje. Sin embargo, este electrodoméstico puede transformarse en diferentes objetos útiles dentro del hogar, especialmente por su gran tamaño, pero si se reutiliza con creatividad.

Además, dar una segunda vida a un aparato viejo no solo ayuda a ahorrar dinero, sino que también reduce los residuos y promueve prácticas más sostenibles como el supraciclaje, que consiste en reutilizar objetos para crear algo nuevo y funcional.

Sin embargo, antes de aplicar cualquier idea, es importante tomar una precaución fundamental con el refrigerador: retirar los gases refrigerantes utilizados para enfriar el interior. Pero ojo, porque son peligrosos si se manipulan incorrectamente, así que debe hacerlo un técnico especializado.

Lee también: Nunca tires un televisor viejo: 3 trucos para sacarle provecho si aún prende

5 trucos para reutilizar un refrigerador viejo

1. Convertirlo en una despensa de almacenamiento

Una de las formas más prácticas de reutilizar un refrigerador viejo es transformarlo en un armario o despensa, ya que el interior cuenta con estantes y compartimentos que pueden servir para almacenar alimentos enlatados, utensilios de cocina o incluso herramientas.

También puede adaptarse como armario para ropa o para guardar objetos decorativos. Con un poco de pintura o vinilos decorativos, el aparato puede integrarse fácilmente al estilo del espacio.

2. Transformarlo en un huerto o jardinera

Otra idea útil es convertir el refrigerador en una jardinera grande para exteriores. Después de retirar las puertas y algunas piezas internas, el espacio puede llenarse con tierra para plantar flores, hierbas o vegetales.

Este tipo de estructura también puede utilizarse como semillero o incluso como compostera. El tamaño del electrodoméstico permite cultivar varias plantas en un mismo lugar. Además, se puede pintar o decorar para que combine con el jardín o el patio.

3. Crear una vinoteca casera

Para quienes disfrutan del vino, un refrigerador viejo puede convertirse en una vinoteca personalizada. El proyecto consiste en instalar estantes de madera en el interior para sostener las botellas en posición horizontal.

4. Convertirlo en una estantería original

Otra opción sencilla es usar el interior del refrigerador como estantería decorativa. Se pueden mantener o retirar las puertas dependiendo del diseño que se busque. Dentro se pueden colocar libros, plantas, fotografías o piezas decorativas.

5. Usarlo como hielera gigante para exteriores

Al llenarlo con hielo, el interior puede servir para mantener bebidas y alimentos fríos durante reuniones familiares, fiestas en el patio o días de barbacoa.

Te puede interesar:

· Qué hacer con un colchón viejo: 2 trucos para extender su vida útil

· Cómo detectar humedad en 24 horas: el truco de los arquitectos con papel aluminio

· Qué hacer con una bicicleta vieja: 2 trucos caseros para aprovecharla