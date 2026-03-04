Nunca tires un televisor viejo: 3 trucos para sacarle provecho si aún prende

En la mayoría de hogares hay un televisor LED antiguo (de esos que no son Smart TV) guardado en una habitación, en el garaje o a punto de terminar en la basura. Sin embargo, si todavía enciende y funciona correctamente, puede tener una segunda vida muy útil.

Antes de desecharlo, y en ese caso es preferible que lo regales a un amigo que es fan de los trucos tecnológicos, te conviene pensar en alternativas prácticas que para sacarle provecho. Recuerda que estos modelos, aunque no son inteligentes, cuentan con una serie de puertos que son maravillosos.

Te compartimos tres formas de aprovechar un televisor viejo que al menos enciende.

3 trucos para darle más vida a un televisor viejo

1. Convertirlo en Smart TV con dispositivos externos

Es el truco más conocido. Aunque no tenga conexión a internet integrada, un televisor LED con puerto HDMI puede transformarse en un centro de entretenimiento actual. Basta con conectar un dispositivo de streaming como Chromecast, Roku, Fire TV Stick o Apple TV.

Estos aparatos permiten acceder a plataformas de video, música y aplicaciones, utilizando el televisor como pantalla. De esta manera, el equipo antiguo se “actualiza” sin necesidad de comprar uno nuevo.

También se puede conectar una consola de videojuegos, un reproductor Blu-ray o incluso una computadora portátil mediante HDMI, lo que amplía sus usos más allá de la televisión tradicional.

2. Usarlo como monitor secundario

Otra opción práctica es convertir el televisor en un monitor grande para trabajar o estudiar. Si cuenta con entrada HDMI o VGA, puede conectarse a una computadora de escritorio o laptop.

Esto resulta útil para quienes realizan tareas que requieren varias ventanas abiertas, edición de video básica, diseño gráfico o seguimiento de datos. Incluso puede servir como pantalla para videollamadas o presentaciones.

En espacios pequeños, también puede instalarse en la cocina o en una habitación secundaria como pantalla auxiliar para reproducir tutoriales, clases en línea o contenido educativo.

3. Crear un centro multimedia o de seguridad

Un televisor antiguo puede integrarse a un sistema de cámaras de seguridad doméstico. Si se conecta a un DVR o a una computadora que gestione las cámaras, funcionará como monitor para supervisar entradas, patios o estacionamientos.

Otra alternativa es usarlo como marco digital de gran tamaño. Conectado a una memoria USB o a un dispositivo multimedia, puede mostrar fotografías familiares, obras de arte digitales o videos en bucle, convirtiéndose en un elemento decorativo funcional.

A diferencia de los televisores más antiguos, esos grandes, pesados y cuadrados, que apenas cuentan con un par de conexiones, los dispositivos LED (no smart) pueden seguir brindando funciones brillantes cuando su memoria queda desactualizada.

La clave está en los puertos HDMI, VGA y USB que probablemente tienen en la parte lateral o trasera de la pantalla. Aprovecha y úsalos.

