8 cosas que jamás debes tirar por el inodoro: provocarás un desastre

Ya sea por error, mal hábito o simple comodidad, el inodoro tiene un sistema de descargo de agua y tuberías que no puede transportar cualquier objeto. Aunque a simple vista parece que se lleva todo, la realidad es que internamente estás provocando una desastroza obstrucción.

Aunque no lo hagas con frecuencia, existen al menos 7 cosas (incluidos alimentos) que afectan las tuberías progresivamente, marcadas en el portal especializado Go H2O. Al final del día, lo único que te ganarás son costosas reparaciones y daños en el sistema de alcantarillado.

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8 cosas que nunca debes tirar al inodoro

1. Grasas y aceites

La grasa de cocina, el aceite o incluso aderezos como la mayonesa pueden parecer líquidos al verterlos, pero al enfriarse se solidifican. Esto provoca que se adhieran a las paredes de las tuberías, formando capas que con el tiempo bloquean el paso del agua.

2. Cáscaras de huevo

Aunque estén trituradas, las cáscaras de huevo tienen bordes duros que no se disuelven. Estos fragmentos se acumulan en las tuberías y atrapan otros residuos, generando obstrucciones progresivas.

3. Harina

Cuando la harina entra en contacto con el agua, se convierte en una masa espesa. Este efecto hace que se adhiera a las paredes internas de las tuberías, atrapando otros desechos y dificultando el flujo normal.

4. Medicamentos

Desechar pastillas o jarabes por el inodoro no solo afecta las tuberías, sino que también contamina el agua. Estos compuestos químicos pueden filtrarse en el sistema y terminar en fuentes de consumo, lo que representa un problema ambiental.

5. Posos de café

Uno de los residuos más frecuentes en los atascos son los restos de café. Aunque parecen inofensivos, se agrupan fácilmente y forman bloqueos difíciles de eliminar.

6. Alimentos que se expanden

El arroz, la pasta y otros alimentos similares aumentan su tamaño al absorber agua. Esto genera acumulaciones que pueden terminar obstruyendo completamente las cañerías.

7. Pintura

La pintura, incluso en pequeñas cantidades, contiene químicos que no deben entrar en el sistema de desagüe. Además de contaminar, puede endurecerse y afectar el flujo del agua.

8. Toallitas húmedas

Aunque muchas se venden como “desechables por el inodoro”, la realidad es que no se desintegran como el papel higiénico. Están hechas de materiales resistentes que permanecen intactos y generan bloqueos severos en las tuberías.

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